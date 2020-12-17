ЄС розширив санкції проти Білорусі

"У відповідь на жорстокість білоруської влади і в підтримку демократичних прав білоруського народу Рада сьогодні ухвалила рішення затвердити 36 додаткових позначень. Ці санкції спрямовані проти високопосадовців, відповідальних за триваючі жорстокі репресії і залякування мирних демонстрантів, членів опозиції і журналістів, зокрема. Вони також націлені на економічних суб'єктів, великих бізнесменів і компанії, які отримують вигоду від режиму Олександра Лукашенка і/або підтримують його", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що це рішення спрямоване на те, щоб дати потужний сигнал відповідальним політичним і економічним суб'єктам, що їх підтримка режиму обходиться дорого.

"Обмежувальні заходи включають заборону на поїздки і заморожування активів. Заборона на поїздки не дозволяє особам, переліченим в списку, в'їжджати або перетинати територію ЄС, в той час як заморожування активів використовується проти засобів або економічних ресурсів перерахованих осіб. Крім того, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати кошти перерахованим особам і організаціям. Сьогоднішнє рішення є продовженням домовленості, досягнутої міністрами закордонних справ ЄС на зустрічі по відеоконференції 19 листопада 2020 року. Санкції набудуть чинності негайно", - додається в повідомленні.

Так, в контексті репресій з боку білоруської влади 1 жовтня 2020 року Рада ввела перший раунд санкцій проти 40 осіб.

Другий набір санкцій відносно Олександра Лукашенка і 14 інших офіційних осіб був запроваджений 6 листопада 2020 року. До списку осіб, серед іншого, входять ключові фігури політичного керівництва й уряду, вищі посадові особи Міністерства внутрішніх справ і його військ, голова Ради Республіки Національних зборів Білорусі, Генеральний прокурор, низка інших осіб.

"Мета цих санкцій - чинити тиск на політичне керівництво Білорусі, щоб запобігти подальшому насильству і репресіям, звільнити всіх політичних в'язнів і інших несправедливо затриманих осіб, а також почати справжній і всеосяжний національний діалог з більш широким суспільством. ЄС готовий підтримати мирний демократичний перехід за допомогою різних інструментів, включаючи всеосяжний план економічної підтримки демократичної Білорусі. ЄС також готовий прийняти подальші санкції, в тому числі щодо інших економічних суб'єктів, якщо ситуація в Білорусі не покращиться", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, Україна і шість країн-партнерів Європейського Союзу 20 листопада приєдналися до санкцій ЄС, ввівши санкції проти Республіки Білорусь за фальсифікацію виборів і порушення прав людини.

Як раніше повідомляв УНН, уряд Швейцарії в п'ятницю продовжив санкції проти Білорусі, обмеження і заборони на поїздки були введені проти 15 осіб, в тому числі лідера країни Олександра Лукашенка.