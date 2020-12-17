ЕС расширил санкции против Беларуси

“В ответ на жестокость белорусских властей и в поддержку демократических прав белорусского народа Совет сегодня принял решение утвердить 36 дополнительных обозначений. Эти санкции направлены против высокопоставленных должностных лиц, ответственных за продолжающиеся жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов , в частности. Они также нацелены на экономических субъектов, видных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что это решение направлено на то, чтобы дать мощный сигнал ответственным политическим и экономическим субъектам, что их поддержка режима обходится дорого.

“Ограничительные меры включают запрет на поездки и замораживание активов. Запрет на поездки не позволяет лицам, перечисленным в списке, въезжать или пересекать территорию ЕС, в то время как замораживание активов используется против средств или экономических ресурсов перечисленных лиц. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным лицам и организациям. Сегодняшнее решение является продолжением договоренности, достигнутой министрами иностранных дел ЕС на встрече по видеоконференции 19 ноября 2020 года . Санкции вступят в силу немедленно”, — добавляется в сообщении.

Так, в контексте репрессий со стороны белорусских властей 1 октября 2020 года Совет ввел первый раунд санкций против 40 человек.

Второй набор санкций в отношении Александра Лукашенко и 14 других официальных лиц был введен 6 ноября 2020 года. В число назначенных лиц, среди прочего, входят ключевые фигуры политического руководства и правительства, высшие должностные лица Министерства внутренних дел и его войск, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, Генеральный прокурор, ряд других лиц.

“Цель этих санкций — оказать давление на политическое руководство Беларуси, чтобы предотвратить дальнейшее насилие и репрессии, освободить всех политических заключенных и других несправедливо задержанных лиц, а также начать подлинный и всеобъемлющий национальный диалог с более широким обществом. ЕС готов поддержать мирный демократический переход с помощью различных инструментов, включая всеобъемлющий план экономической поддержки демократической Беларуси. ЕС также готов принять дальнейшие санкции, в том числе в отношении других экономических субъектов, если ситуация в Беларуси не улучшится”, — подчеркивается в сообщении.

Напомним, Украина и шесть стран-партнеров Европейского Союза 20 ноября присоединились к санкциям ЕС, введя санкции против Республики Беларусь за фальсификацию выборов и нарушения прав человека.

Как ранее сообщал УНН, правительство Швейцарии в пятницу продлило санкции против Беларуси, ограничения и запреты на поездки были введены против 15 человек, в том числе лидера страны Александра Лукашенко.