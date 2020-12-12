Швейцария продлил санкции против Лукашенко и еще 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Правительство Швейцарии в пятницу продлило санкции против Беларуси, ограничения и запреты на поездки были введены против 15 человек, в том числе лидера страны Александра Лукашенко. Об этом говорится на сайте Федерального правительства страны, передает УНН.
“Под санкции подпадают президент Александр Лукашенко и его сын, советник по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко. Этим лицам запрещен въезд или путешествие через Швейцарию. Их активы должны быть заморожены”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство Швейцарии также решило изменить постановление, включив эмбарго на вооружение и товары, которые могут быть использованы для внутренних репрессий в Беларуси. ЕС ввел подобное эмбарго в 2011 году.
“Швейцария глубоко обеспокоена напряжением и призывает к диалогу между правительством Беларуси и гражданским обществом. Она призывает Беларусь уважать свои международные обязательства по правам человека. Сюда входят уважение к свободе выражения мнений, собраний и объединений, освобождение всех лиц, которые были самовольно задержаны, и расследование заявлений о пытках или жестоком обращении со стороны сил безопасности”, — заявили в правительстве страны.
Напомним, Евросоюз 2 октября согласовал санкции против Беларуси. В ответ на это Беларусь ввела “контрсанкции” против ЕС.
6 ноября Евросоюз ввел второй пакет санкций, в частности — против президента Беларуси Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны, включая председателя КГБ Ивана Тертелю и председателя Конституционного суда Петра Миклашевича.
Украина и шесть стран-партнеров Европейского Союза 20 ноября присоединились к санкциям ЕС, введя санкции против Республики Беларусь за фальсификацию выборов и нарушения прав человека.