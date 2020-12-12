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Швейцарія продовжила санкції проти Лукашенка та ще 14 осіб

Швейцарія продовжила санкції проти Лукашенка та ще 14 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Уряд Швейцарії у п’ятницю продовжив санкції проти Білорусі, обмеження та заборони на поїздки були введені проти 15 осіб, у тому числі лідера країни Олександра Лукашенко. Про це йдеться на сайті Федерального уряду країни, передає УНН.

“Під санкції підпадають президент Олександр Лукашенко та його син, радник з питань національної безпеки Віктор Лукашенко. Цим особам заборонено в’їзд або подорож через Швейцарію. Їх активи повинні бути заморожені”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що уряд Швейцарії також вирішив змінити постанову, включивши ембарго на озброєння та товари, які можуть бути використані для внутрішніх репресій в Білорусі. ЄС запровадив подібне ембарго в 2011 році.

“Швейцарія глибоко стурбована напругою і закликає до діалогу між урядом Білорусі та громадянським суспільством. Вона закликає Білорусь поважати свої міжнародні зобов’язання з прав людини. Сюди входять повага до свободи вираження поглядів, зібрань та об’єднань, звільнення всіх осіб, які були самовільно затримані, та розслідування заяв про катування або жорстоке поводження з боку сил безпеки”, — заявили в уряді країни.

Нагадаємо, Євросоюз 2 жовтня погодив санкції проти Білорусі. У відповідь на це Білорусь запровадила “контрсанкції” проти ЄС.

6 листопада Євросоюз ввів другий пакет санкцій, зокрема — проти президента Білорусі Олександра Лукашенка і 14 високопоставлених чиновників країни, включаючи голову КДБ Івана Тертелю і голову Конституційного суду Петра Миклашевича.

Україна і шість країн-партнерів Європейського Союзу 20 листопада приєдналися до санкцій ЄС, ввівши санкції проти Республіки Білорусь через фальсифікацію виборів і порушення прав людини.

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