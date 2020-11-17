Минск расширил ответные санкции против ЕС и Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Беларусь дополнила ответный список санкций по каждой из стран ЕС и по Канаде. Об этом говорится в заявлении МИД страны от 17 ноября, передаёт УНН.
“В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза (ЕС) 2020/1648 от 6 ноября 2020 г. Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде”, — заявили в МИД.
В сообщении отмечается, что “в рамках дипломатической корректности” МИД пока не будет публиковать данный список.
“Он носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Рекомендуем высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок”, — сообщили в министерстве.
Напомним, 2 октября Европейский союз принял решение о первом пакете санкций в отношении четырех десятков официальных лиц Беларуси.
А уже 6 ноября Евросоюз ввел санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны, включая председателя КГБ Ивана Тертеля и председателя Конституционного суда Петра Миклашевича.