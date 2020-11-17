Мінськ у відповідь розширив санкції проти ЄС і Канади

"У зв'язку з виконавчим рішенням Ради Європейського союзу (ЄС) 2020/1648 від 6 листопада 2020 року Білорусь з сьогоднішнього дня дзеркально доповнює свій відповідний список санкцій по кожній з країн ЄС і щодо Канади", - заявили в МЗС.

У повідомленні наголошується, що "в рамках дипломатичної коректності" МЗС поки не буде публікувати даний список.

"Він носить еквівалентний характер, а також діє в рамках інтеграційних об'єднань, в які входить Білорусь. Рекомендуємо високопоставленим європейським чиновникам враховувати дану інформацію при плануванні поїздок", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, 2 жовтня Європейський союз прийняв рішення про перший пакет санкцій щодо чотирьох десятків офіційних осіб Білорусі.

А вже 6 листопада Євросоюз ввів санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка і 14 високопоставлених чиновників країни, включаючи голову КДБ Івана Тертелю і голову Конституційного суду Петра Миклашевича.