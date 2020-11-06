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Евросоюз ввел санкции против Лукашенко

Евросоюз ввел санкции против Лукашенко

Киев  •  УНН

 • 16132 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Евросоюз ввел санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны, включая председателя КГБ Ивана Тертеля и председателя Конституционного суда Петра Миклашевича. Постановление Совета ЕС об этом опубликовано на его сайте, пишет УНН.

“Ввиду серьезности ситуации в Беларуси, принимая во внимание продолжающиеся репрессии против представителей гражданского общества и активистов оппозиции, Александр Лукашенко и 14 других физических лиц включены в санкционный список ЕС”, — говорится в документе.

В черный список помимо Лукашенко добавлены пресс-секретарь президента Наталья Монт, советник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, глава аппарата администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, а также некоторые высокопоставленные чиновники МВД и силовых структур.

Таким образом, всего в черный список по Беларуси входят 59 человек. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы в сообществе, при их наличии, подлежат заморозке. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещается предоставлять какие-либо средства тем, кто находится в черном списке.

Ранее в октябре главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге согласовали введение санкций против Лукашенко при условии, если ситуация в стране не улучшится. В заявлении министров подчеркивалось тогда, что ЕС требует от Минска прекращения полицейского противодействия протестам, освобождения всех задержанных и начала диалога с руководством протестного движения.

Евросоюз ввел 2 октября санкции в отношении почти 40 официальных лиц Беларуси, ответственных, по мнению сообщества, “за фальсификацию выборов и нарушение прав человека”. Тогда в ЕС пояснили, что Лукашенко не включен в черный список, так как личные санкции против него подорвали бы требование Брюсселя к нему начать диалог с оппозицией.

Справка: массовые акции протеста проходят в Беларуси со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.

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