Євросоюз ввів санкції проти Лукашенка

“З огляду на серйозність ситуації в Білорусі, приймаючи до уваги репресії проти представників громадянського суспільства і активістів опозиції, Олександр Лукашенко і 14 інших фізичних осіб включені до списку санкцій ЄС”, — йдеться в документі.

До чорного списку крім Лукашенко додані прес-секретар президента Наталія Монт, радник президента з національної безпеки Віктор Лукашенко, глава апарату адміністрації президента Ігор Сергієнко, голова КДБ Іван Тертель, голова Слідчого комітету Іван Носкєвіч, голова Конституційного суду Петро Міклашевіч, а також деякі високопоставлені чиновники МВС і силових структур.

Таким чином, всього в чорний список по Білорусі входять 59 осіб. Всім їм заборонений в’їзд в ЄС, а їхні активи в співтоваристві, при їх наявності, підлягають заморожуванню. Крім того, фізичним і юридичним особам ЄС забороняється надавати будь-які кошти тим, хто знаходиться в чорному списку.

Раніше в жовтні глави МЗС ЄС на зустрічі в Люксембурзі узгодили введення санкцій проти Лукашенка за умови, якщо ситуація в країні не покращиться. У заяві міністрів підкреслювалося тоді, що ЄС вимагає від Мінська припинення поліцейської протидії протестам, звільнення всіх затриманих і початку діалогу з керівництвом протестного руху.

Євросоюз ввів 2 жовтня санкції щодо майже 40 офіційних осіб Білорусі, відповідальних, на думку співтовариства, “за фальсифікацію виборів і порушення прав людини”. Тоді в ЄС пояснили, що Лукашенко не включено до чорного списку, так як особисті санкції проти нього підірвали б вимогу Брюсселя до нього почати діалог з опозицією.

Довідка: масові акції протесту проходять в Білорусі з дня виборів 9 серпня, перемогу на яких з 80,1% голосів здобув Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, вона не визнала результати голосування. У перші дні акції вилилися в жорсткі зіткнення маніфестантів з правоохоронними органами. Опозиція закликає продовжувати протести до оголошення нових виборів.