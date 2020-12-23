Тіхановська обговорила ситуацію в Білорусі з владою Іспанії

“Іспанці добре розуміють, який значимий період ми переживаємо і за що боремося зараз, тому що не так давно самі билися з диктатурою Франко”, — сказала Тіхановском.

Відзначається, що прем’єр-міністр Педро Санчес і міністр закордонних справ Гонсалес Лайя заявили, що Іспанія виявляє повну солідарність з білоруським народом, який бореться за вільні вибори.

“Іспанія розділяє рішення Євросоюзу про підтримку демократичних прагнень білоруського народу і закликає до всебічного загальнонаціонального діалогу”, — сказала глава іспанського МЗС.

З Гонсалес Лайя Тіхановська домовилася про посилення ролі і статусу білоруської діаспори, підтримку діяльності білоруського народного посольства і народного представництва, які нещодавно відкрилися в Мадриді і Барселоні.

Додамо, що Іспанія планує надати допомогу репресованим спортсменам Білорусі, а також студентам. Іспанія також розгляне можливість прийняття на лікування поранених протестувальників.

Як повідомляв УНН, в США проголосували за прийняття Акту про демократію, права людини і суверенітет Білорусі, законопроект спрямований на підпис президентові Дональду Трампу. Він дозволить США не визнати результати серпневих президентських виборів в Білорусі.