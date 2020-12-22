В США приняли законопроект о поддержке демократии в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Обе палаты Конгресса США проголосовали за принятие Акта о демократии, правах человека и суверенитет Беларуси, законопроект направлен на подпись президенту Дональду Трампу. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.
По словам автора законопроекта, конгрессмена Криса Смита, члена Комитета по иностранным делам Палаты представителей, документ позволит США не признать результаты августовских президентских выборов в Беларуси.
“Приняв этот законопроект, Конгресс признает то, с чем борется отважный народ Беларуси, который ведет борьбу с 9 августа. Недавние выборы были явно фальсифицированными и не вызывают доверия в международном сообществе ни у кого, кроме самого Лукашенко, и, возможно, России”, — заявил Смит.
Законопроект также направлен на усиление давления на президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с репрессиями его режима против оппозиции.
“Этот двухпартийный законопроект восстанавливает санкции в отношении белорусских чиновников, которые препятствовали переходу страны к демократии. Он предоставляет столь необходимую поддержку белорусским СМИ и важного ИТ-сектора страны. Белорусский народ борется за сохранение независимости и суверенитета своей страны, несмотря на угрозу, исходящую от президента России Владимира Путина”, — отметил конгрессмен США.
Законопроект также призывает к проведению новых президентских выборов в Беларуси по стандартам ОБСЕ и к немедленному освобождению всех политических заключенных. Кроме того, включение Беларуси в “Союзное государство” не будет признано США.
Как сообщал УНН, накануне белорусские громады в США обратились к действующему президенту Дональду Трампу и новоизбранному главе государства Джо Байдену относительно привлечения к ответственности президента Беларуси Александра Лукашенко.