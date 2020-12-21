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Білоруські громади в США звернулися до Трампа та Байдена щодо Лукашенка

Київ • УНН

 • 20191 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Білоруські громади в США звернулися до діючого президента Дональда Трампа та новообраного голови держави Джо Байдена щодо притягнення до відповідальності президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це у своєму Twitter повідомила білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська, передає УНН.

Білоруські громади в США звернулися до Трампа та Байдена щодо Лукашенка

“Я вдячна десяткам білоруським американським громадам та організаціям, які звернулись до Конгресу США з проханням до Дональда Трампа и Джо Байдена притягнути Лукашенко до відповідальності за злочини проти людства в Білорусі”, — зазначила Тіхановська.

Нагадаємо, у грудні Європейський Союз затвердив 36 додаткових санкцій, що спрямовані проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за триваючі жорстокі репресії і залякування мирних демонстрантів, членів опозиції і журналістів. В контексті репресій з боку білоруської влади Європейська Рада ввела перший раунд санкцій проти 40 осіб 1 жовтня 2020 року.

Другий набір санкцій відносно Олександра Лукашенка і 14 інших офіційних осіб був запроваджений 6 листопада 2020 року. До списку осіб, серед іншого, входять ключові фігури політичного керівництва й уряду, вищі посадові особи Міністерства внутрішніх справ і його військ, голова Ради Республіки Національних зборів Білорусі, генеральний прокурор, низка інших осіб.

Як повідомляв УНН, білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила про готовність очолити Білорусь в перехідний період. Її офіс також підготував Концепцію нових виборів, яка містить “10 принципів вільних виборів нового президента Республіки Білорусь”.

I am grateful to dozens of Belarusian American communities and organizations that asked the US Congress, @realDonaldTrump and @JoeBiden to hold Lukashenka accountable for the crimes against humanity in Belarus. #PeoplesTribunal #StandWithBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/wdT1O8e4ng

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) December 21, 2020

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