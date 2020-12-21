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Белорусские громады в США обратились к Трампу и Байдену по поводу Лукашенко

Киев • УНН

 • 20191 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Белорусские громады в США обратились к действующему президенту Дональду Трампу и новоизбранному главе государства Джо Байдену о привлечении к ответственности президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом в своем Twitter сообщила белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, передает УНН.

Белорусские громады в США обратились к Трампу и Байдену по поводу Лукашенко

“Я благодарна десяткам белорусским американским громадам и организациям, которые обратились в Конгресс США с просьбой к Дональду Трампу и Джо Байдену привлечь Лукашенко к ответственности за преступления против человечества в Беларуси”, — отметила Тихановская.

Напомним, в декабре Европейский Союз утвердил 36 дополнительных санкций, направленных против высокопоставленных чиновников Беларуси, ответственных за продолжающиеся жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов. В контексте репрессий со стороны белорусских властей Европейский Совет ввел первый раунд санкций против 40 человек 1 октября 2020 года.

Второй набор санкций в отношении Александра Лукашенко и 14 других официальных лиц был введен 6 ноября 2020 года. В список лиц, среди прочего, входят ключевые фигуры политического руководства и правительства, высшие должностные лица Министерства внутренних дел и его войск, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, генеральный прокурор, ряд других лиц.

Как сообщал УНН, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период. Ее офис также подготовил Концепцию новых выборов, которая содержит “10 принципов свободных выборов нового президента Республики Беларусь”.

I am grateful to dozens of Belarusian American communities and organizations that asked the US Congress , @realDonaldTrump and @JoeBiden to hold Lukashenka accountable for the crimes against humanity in Belarus. #PeoplesTribunal #StandWithBelarus # ЖывеБеларусь pic.twitter.com/wdT1O8e4ng

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) December 21, 2020

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