В США схвалили законопроект щодо підтримки демократії в Білорусі

За словами автора законопроекту, конгресмена Кріса Сміта, члена Комітету у закордонних справах Палати представників, документ дозволить США не визнати результати серпневих президентських виборів в Білорусі.

“Прийнявши цей законопроект, Конгрес визнає те, з чим бореться відважний народ Білорусі, який веде боротьбу з 9 серпня. Недавні вибори були явно фальсифікованими і не викликають довіри в міжнародному співтоваристві ні у кого, крім самого Лукашенка, і, можливо, Росії”, — заявив Сміт.

Законопроект також спрямований на посилення тиску на президента Білорусі Олександра Лукашенка у зв’язку з репресіями його режиму проти опозиції.

“Цей двопартійний законопроект відновлює санкції щодо білоруських чиновників, які перешкоджали переходу країни до демократії. Він надає таку необхідну підтримку білоруським ЗМІ і важливого ІТ-сектору країни. Білоруський народ бореться за збереження незалежності і суверенітету своєї країни, незважаючи на загрозу, що виходить від президента Росії Володимира Путіна”, — зазначив конгресмен США.

Законопроект також закликає до проведення нових президентських виборів в Білорусі за стандартами ОБСЄ і до негайного звільнення всіх політичних в’язнів. Крім того, включення Білорусі в “Союзну державу” не буде визнано США.

Як повідомляв УНН, напередодні білоруські громади в США звернулися до діючого президента Дональда Трампа та новообраного голови держави Джо Байдена щодо притягнення до відповідальності президента Білорусі Олександра Лукашенка.