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Тихановская обговорила ситуацию в Беларуси с властями Испании

Киев • УНН

 • 16944 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В ходе своего рабочего визита в Мадрид беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская встретилась с правительством Испании и поблагодарила власти страны за непризнание результатов президентских выборов в Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт оппозиционерки.

Тихановская обговорила ситуацию в Беларуси с властями Испании

“Испанцы хорошо понимают, какой значимый период мы переживаем и за что боремся сейчас, потому что не так давно сами сражались с диктатурой Франко”, — сказала Тихановская.

Отмечается, что премьер-министр Педро Санчес и министр иностранных дел Гонсалес Лайя заявили, что Испания выказывает полную солидарность с беларусским народом, который борется за свободные выборы.

“Испания разделяет решение Евросоюза о поддержке демократических стремлений беларусского народа и призывает к всестороннему общенациональному диалогу”, — сказала глава испанского МИДа.

С Гонсалес Лайя Тихановская договорилась об усилении роли и статуса беларусской диаспоры, поддержке деятельности беларусского народного посольства и народного представительства, которые недавно открылись в Мадриде и Барселоне.

Добавим, что Испания планирует оказать помощь репрессированным спортсменам Беларуси, а также студентам. Испания также рассмотрит возможность принятия на лечение раненых протестующих.

Как сообщал УНН, в США проголосовали за принятие Акта о демократии, правах человека и суверенитет Беларуси, законопроект направлен на подпись президенту Дональду Трампу. Он позволит США не признать результаты августовских президентских выборов в Беларуси.

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