Трамп помилував фігурантів розслідування щодо втручання Росії у вибори в США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп дав повне помилування 15 особам і замінив частину або всі судові вироки ще 5 особам, серед них фігуранти розслідування щодо втручання Росії у вибори в США. Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає УНН.
Серед тих, кого Трамп помилував, радник його президентської кампанії 2016 року Джордж Пападопулос та Алекс Ван Зваан, які були фігурантами розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США.
“Президент Трамп повністю помилував Джорджа Пападопулоса. Пану Пападопулосу було пред’явлено звинувачення у злочині, пов’язаному з процесом, за одним із пунктів фальшивих заяв у зв’язку з розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо можливого втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Слід зазначити, що Мюллер у своїй доповіді заявив, що не знайшов доказів змови у зв’язку зі спробами Росії втрутитися у вибори. Тим не менше, команда Спеціальної Ради все ще звинувачувала пана Пападопулоса у цьому злочині”, — йдеться в повідомленні Білого дому.
Трамп також помилував колишніх конгресменів від Республіканської партії Дункана Гантера, Кріса Коллінса та Стіва Стокмана.
Нагадаємо, розгляд з приводу втручання Росії у вибори у США 2016 року проводило Федеральне бюро розслідувань, а також Спецкомітет із розвідки Сенату і Палати представників Конгресу. У середині травня 2018 року Міністерство юстиції призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведення окремого незалежного розслідування по широкому колу питань, включаючи приписувану команді Трампа змову з Москвою.
Як повідомляв УНН, протягом виборів президента у 2016 році та після них у Сполучених Штатів Дональд Трамп та його близьке оточення мали контакт з представниками Росії та WikiLeaks або їх посередниками не менше 100 разів.