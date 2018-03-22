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У США завершили розслідування справи про втручання РФ у вибори 2016 року

У США завершили розслідування справи про втручання РФ у вибори 2016 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США в четвер проголосував за публікацію доповіді щодо російського втручання у президентські вибори США 2016 року, що означає офіційне завершення розслідування спроб Москви вплинути на виборчий процес, передає УНН з посиланням на ABC News.

Перед публікацією текст доповіді повинні будуть перевірити розвідувальні служби на предмет наявності в ньому секретної інформації. Цей процес може зайняти кілька тижнів.

Нагадаємо, розгляд з приводу приписуваного РФ втручання у вибори в США 2016 року проводять Федеральне бюро розслідувань (ФБР), а також Спецкомітет з розвідки Сенату і Палати представників Конгресу. У середині травня Міністерство юстиції призначило колишнього директора ФБР Мюллера спецпрокурори для проведення окремого незалежного розслідування по широкому колу питань, включаючи приписуваний команді Трампа змову з Москвою заради обрання президентом.

Спецпрокурор висунув звинувачення проти екс-глави передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта і ділового партнера останнього — Ріка Гейтса, а також повідомив, що один з членів команди зовнішньополітичних радників Трампа в період його передвиборної кампанії Джордж Пападопулос визнав свою провину в дачі неправдивих свідчень співробітникам ФБР.

Екс-помічник Трампа з національної безпеки Майкл Флінн 1 грудня визнав в суді свою вину в дачі неправдивих свідчень, що стосуються його бесіди з колишнім послом РФ в США Сергієм Кисляком.

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