У США завершили розслідування справи про втручання РФ у вибори 2016 року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США в четвер проголосував за публікацію доповіді щодо російського втручання у президентські вибори США 2016 року, що означає офіційне завершення розслідування спроб Москви вплинути на виборчий процес, передає УНН з посиланням на ABC News.
Перед публікацією текст доповіді повинні будуть перевірити розвідувальні служби на предмет наявності в ньому секретної інформації. Цей процес може зайняти кілька тижнів.
Нагадаємо, розгляд з приводу приписуваного РФ втручання у вибори в США 2016 року проводять Федеральне бюро розслідувань (ФБР), а також Спецкомітет з розвідки Сенату і Палати представників Конгресу. У середині травня Міністерство юстиції призначило колишнього директора ФБР Мюллера спецпрокурори для проведення окремого незалежного розслідування по широкому колу питань, включаючи приписуваний команді Трампа змову з Москвою заради обрання президентом.
Спецпрокурор висунув звинувачення проти екс-глави передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта і ділового партнера останнього — Ріка Гейтса, а також повідомив, що один з членів команди зовнішньополітичних радників Трампа в період його передвиборної кампанії Джордж Пападопулос визнав свою провину в дачі неправдивих свідчень співробітникам ФБР.
Екс-помічник Трампа з національної безпеки Майкл Флінн 1 грудня визнав в суді свою вину в дачі неправдивих свідчень, що стосуються його бесіди з колишнім послом РФ в США Сергієм Кисляком.