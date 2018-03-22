В США завершили расследование дела о вмешательстве РФ в выборы 2016 года

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 21326 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 27577 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 73076 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 79542 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102460 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109489 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116743 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121989 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133141 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В США завершили расследование дела о вмешательстве РФ в выборы 2016 года

В США завершили расследование дела о вмешательстве РФ в выборы 2016 года

Киев  •  УНН

 • 15878 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США в четверг проголосовал за публикацию доклада по российскому вмешательству в президентские выборы США 2016 года, что означает официальное завершение расследования попыток Москвы повлиять на избирательный процесс, передает УНН со ссылкой на ABC News.

Перед публикацией текст доклада должны будут проверить разведывательные службы на предмет наличия в нем секретной информации. Этот процесс может занять несколько недель.

Напомним, разбирательство по поводу приписываемого РФ вмешательства в выборы в США 2016 проводят Федеральное бюро расследований (ФБР), а также Спецкомитет по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Министерство юстиции назначило бывшего директора ФБР Мюллера спецпрокуроры для отдельного независимого расследования по широкому кругу вопросов, включая приписываемый команде Трампа сговор с Москвой ради избрания президентом.

Спецпрокурор выдвинул обвинения против экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и делового партнера последнего - Река Гейтса, а также сообщил, что один из членов команды внешнеполитических советников Трампа в период его предвыборной кампании Джордж Пападопулос признал свою вину в даче ложных показаний сотрудникам ФБР.

Экс-помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн 1 декабря признал в суде свою вину в даче ложных показаний, касающихся его беседы с бывшим послом РФ в США Сергеем Кисляком.

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