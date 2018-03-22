В США завершили расследование дела о вмешательстве РФ в выборы 2016 года
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США в четверг проголосовал за публикацию доклада по российскому вмешательству в президентские выборы США 2016 года, что означает официальное завершение расследования попыток Москвы повлиять на избирательный процесс, передает УНН со ссылкой на ABC News.
Перед публикацией текст доклада должны будут проверить разведывательные службы на предмет наличия в нем секретной информации. Этот процесс может занять несколько недель.
Напомним, разбирательство по поводу приписываемого РФ вмешательства в выборы в США 2016 проводят Федеральное бюро расследований (ФБР), а также Спецкомитет по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Министерство юстиции назначило бывшего директора ФБР Мюллера спецпрокуроры для отдельного независимого расследования по широкому кругу вопросов, включая приписываемый команде Трампа сговор с Москвой ради избрания президентом.
Спецпрокурор выдвинул обвинения против экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и делового партнера последнего - Река Гейтса, а также сообщил, что один из членов команды внешнеполитических советников Трампа в период его предвыборной кампании Джордж Пападопулос признал свою вину в даче ложных показаний сотрудникам ФБР.
Экс-помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн 1 декабря признал в суде свою вину в даче ложных показаний, касающихся его беседы с бывшим послом РФ в США Сергеем Кисляком.