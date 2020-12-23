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Трамп помиловал фигурантов расследования о вмешательстве России в выборы в США

Киев • УНН

 • 16693 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп дал полное помилование 15 лицам и заменил часть или все судебные приговоры еще 5 лицам, среди них фигуранты расследования относительно вмешательства России в выборы в США. Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает УНН.

Трамп помиловал фигурантов расследования о вмешательстве России в выборы в США

Среди тех, кого Трамп помиловал, советник его президентской кампании 2016 года Джордж Пападопулос и Алекс Ван Зваан, которые были фигурантами расследования относительно вмешательства России в президентские выборы в США.

“Президент Трамп полностью помиловал Джорджа Пападопулоса. Господину Пападопулосу было предъявлено обвинение в преступлении, связанном с процессом, по одному из пунктов фальшивых заявлений в связи с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера по возможному вмешательству России в президентские выборы 2016 года. Следует отметить, что Мюллер в своем докладе заявил, что не нашел доказательств сговора в связи с попытками России вмешаться в выборы. Тем не менее, команда Специального Совета все еще обвиняла господина Пападопулоса в этом преступлении”, — говорится в сообщении Белого дома.

Трамп также помиловал бывших конгрессменов от Республиканской партии Дункана Хантера, Криса Коллинса и Стива Стокмана.

Напомним, разбирательство по поводу вмешательства России в выборы в США 2016 года проводило Федеральное бюро расследований, а также Спецкомитет по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая 2018 года Министерство юстиции назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для отдельного независимого расследования по широкому кругу вопросов, включая приписываемый команде Трампа сговор с Москвой.

Как сообщал УНН, в ходе выборов президента в 2016 году и после них в США Дональд Трамп и его близкое окружение контактировали с представителями России и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.

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