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Брюссель рекомендував країнам ЄС зняти "транспортну блокаду" з Великої Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Європейська комісія рекомендувала зняти деякі заборони на транспортне сполучення, накладені країнами ЄС на Велику Британію для стримування поширення нового, більш заразного, різновиду коронавірусу, давши можливість відновити вантажні перевезення і необхідні поїздки, а людям - повернутися додому. Про це повідомила Єврокомісія у вівторок, 22 грудня, передає УНН.

Брюссель рекомендував країнам ЄС зняти "транспортну блокаду" з Великої Британії

"Попри те, що важливо ухвалити швидкі тимчасові заходи для обмеження подальшого поширення нового штаму вірусу і не заохочувати всі поїздки не першочергової ваги в/з Великої Британії, необхідно ввести послаблення щодо важливих поїздок і транзиту для пасажирів. Заборони на польоти і залізничне сполучення слід скасувати з огляду на необхідність забезпечення необхідних поїздок і запобігання збоїв в ланцюжку поставок", - вказали в Єврокомісії щодо ухвалених у вівторок рекомендацій.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс при цьому підкреслив, що "заборони на поїздки не повинні заважати тисячам громадян ЄС і Великої Британії повернутися додому", тому в ЄС і ухвалили ці рекомендації, передбачивши необхідні винятки.

У рекомендаціях, зокрема, зазначено, що "всі поїздки в/з Великої Британії не першої необхідності не повинні заохочуватися до подальшого повідомлення". "Однак громадяни ЄС і Великої Британії, які подорожують в країну ЄС, громадянином якої є, або країну проживання, а також громадяни третіх країн, які користуються правом вільного пересування у ЄС, повинні бути звільнені від подальших тимчасових обмежень за умови, що вони проходять тест або карантин", - вказали в євроінституції.

"Вантажні перевезення повинні продовжуватися безперебійно,.. не в останню чергу для забезпечення своєчасного поширення вакцини COVID-19, наприклад", - додали в Єврокомісії.

Так, працівники транспортної сфери у межах ЄС, включаючи водіїв вантажівок, згідно з рекомендаціями, повинні бути звільнені від будь-яких заборон на поїздки, а також від вимог до тестування та карантину.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразнішим, ніж більш рання форма.

Більш суворі обмеження ввели у британській столиці Лондоні і околицях з неділі, 20 грудня, в тому числі через новий варіант коронавірусу, який поширюється регіоном.

В оголошені прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном обмеження - найжорсткішого Рівня 4, що вступили в силу з 00:01 в неділю, 20 грудня, входять додаткові обмеження на Різдво. Ці зміни означають, що тепер жителі Лондона не можуть зустрічатися, щоб відсвяткувати Різдво з ким-небудь, окрім своєї сім'ї і "бульбашки" підтримки. Обмеження поширюються на всі райони Великого Лондона.

Через більш широке поширення COVID-19, окрім Лондона, жорсткіші обмеження поширяться на південний схід і схід Англії. Зміни торкнуться таких регіонів, як Кент, Ессекс, Бедфордшир, Бакінгемшир і всіх 32 районів Лондона - близько 17,7 мільйона осіб, уточнює Guardian. Борис Джонсон зазначив, що обмеження будуть переглядатися кожні два тижні.

Варто зазначити, на сьогодні вже понад 30 країн світу обмежили сполучення з Великою Британією у зв'язку з виявленням там нового виду коронавірусу.

Водночас, за інформацією міністра інфраструктури Владислава Криклія, Україна не буде призупиняти авіасполучення з Великою Британією у зв'язку з появою там нового штаму коронавірусу.

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