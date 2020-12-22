Брюссель рекомендував країнам ЄС зняти "транспортну блокаду" з Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Європейська комісія рекомендувала зняти деякі заборони на транспортне сполучення, накладені країнами ЄС на Велику Британію для стримування поширення нового, більш заразного, різновиду коронавірусу, давши можливість відновити вантажні перевезення і необхідні поїздки, а людям - повернутися додому. Про це повідомила Єврокомісія у вівторок, 22 грудня, передає УНН.
"Попри те, що важливо ухвалити швидкі тимчасові заходи для обмеження подальшого поширення нового штаму вірусу і не заохочувати всі поїздки не першочергової ваги в/з Великої Британії, необхідно ввести послаблення щодо важливих поїздок і транзиту для пасажирів. Заборони на польоти і залізничне сполучення слід скасувати з огляду на необхідність забезпечення необхідних поїздок і запобігання збоїв в ланцюжку поставок", - вказали в Єврокомісії щодо ухвалених у вівторок рекомендацій.
Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс при цьому підкреслив, що "заборони на поїздки не повинні заважати тисячам громадян ЄС і Великої Британії повернутися додому", тому в ЄС і ухвалили ці рекомендації, передбачивши необхідні винятки.
У рекомендаціях, зокрема, зазначено, що "всі поїздки в/з Великої Британії не першої необхідності не повинні заохочуватися до подальшого повідомлення". "Однак громадяни ЄС і Великої Британії, які подорожують в країну ЄС, громадянином якої є, або країну проживання, а також громадяни третіх країн, які користуються правом вільного пересування у ЄС, повинні бути звільнені від подальших тимчасових обмежень за умови, що вони проходять тест або карантин", - вказали в євроінституції.
"Вантажні перевезення повинні продовжуватися безперебійно,.. не в останню чергу для забезпечення своєчасного поширення вакцини COVID-19, наприклад", - додали в Єврокомісії.
Так, працівники транспортної сфери у межах ЄС, включаючи водіїв вантажівок, згідно з рекомендаціями, повинні бути звільнені від будь-яких заборон на поїздки, а також від вимог до тестування та карантину.
Нагадаємо, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразнішим, ніж більш рання форма.
Більш суворі обмеження ввели у британській столиці Лондоні і околицях з неділі, 20 грудня, в тому числі через новий варіант коронавірусу, який поширюється регіоном.
В оголошені прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном обмеження - найжорсткішого Рівня 4, що вступили в силу з 00:01 в неділю, 20 грудня, входять додаткові обмеження на Різдво. Ці зміни означають, що тепер жителі Лондона не можуть зустрічатися, щоб відсвяткувати Різдво з ким-небудь, окрім своєї сім'ї і "бульбашки" підтримки. Обмеження поширюються на всі райони Великого Лондона.
Через більш широке поширення COVID-19, окрім Лондона, жорсткіші обмеження поширяться на південний схід і схід Англії. Зміни торкнуться таких регіонів, як Кент, Ессекс, Бедфордшир, Бакінгемшир і всіх 32 районів Лондона - близько 17,7 мільйона осіб, уточнює Guardian. Борис Джонсон зазначив, що обмеження будуть переглядатися кожні два тижні.
Варто зазначити, на сьогодні вже понад 30 країн світу обмежили сполучення з Великою Британією у зв'язку з виявленням там нового виду коронавірусу.
Водночас, за інформацією міністра інфраструктури Владислава Криклія, Україна не буде призупиняти авіасполучення з Великою Британією у зв'язку з появою там нового штаму коронавірусу.