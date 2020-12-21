Україна поки не закриватиме авіасполучення з Британією
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна не буде призупиняти авіасполучення з Великою Британією у зв'язку з появою там нового штаму коронавірусу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує УНН.
“Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією. Ми маємо візовий режим з британцями, що вже обмежує кількість пасажирів між нашими країнами. Зараз рейси виконуються переважно для повернення українців з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули”, - зазначив урядовець.
За його словами, буде вестися моніторинг ситуації з COVID-19 у Великій Британії і у разі необхідності змінимо це рішення.
Раніше УНН повідомляв, що Міністерство закордонних справ України разом з іншими державними відомствами уважно відслідковує ситуацію із виявленням нового штаму коронавірусної хвороби та закликає утриматись від поїздок до Великої Британії.
Відзначимо, українські ЗМІ раніше сьогодні повідомили, що авіасполучення з Великою Британією планує закрити і Україна. У МЗС країни повідомлення не підтвердили, як і не спростували. При цьому, громадянам України рекомендують утриматися від поїздок в окремі регіони Великої Британії, зокрема у її столиці, на тлі поширення захворювання, викликаного новим типом коронавірусу.
Нагадаємо, вже близько 30 країн світу обмежили сполучення з Великою Британією у зв'язку з виявленням там нового виду коронавірусу.
Як повідомляв УНН, Європейський Союз і Україна мають відповідну комунікацію щодо питання поширення нової мутації коронавірусу, яку виявили у Великій Британії.
Так, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразнішим, ніж більш рання форма.