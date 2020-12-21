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Новий штам коронавірусу: українців закликали утриматися від поїздок до Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України разом з іншими державними відомствами уважно відслідковує ситуацію із виявленням нового штаму коронавірусної хвороби та закликає утриматись від поїздок до Великої Британії. Про це повідомила пресслужба МЗС, інформує УНН.

Новий штам коронавірусу: українців закликали утриматися від поїздок до Британії

“Закордонні дипломатичні установи України перебувають в тісному контакті з урядами іноземних країн, які ухвалили рішення про тимчасову заборону авіарейсів із Великої Британії”, - заявили в МЗС.

У відомстві зазначають, що сьогодні на спеціальному засіданні у рамках інтегрованого механізму оперативного реагування на кризові явища Комітет постійних представників держав-членів ЄС обговорював шляхи реагування у відповідь на поширення нового різновиду вірусу. Нині консультації між державами-членами ЄС з цього питання ще тривають.

“Рішення про подальші дії України буде ухвалене після всебічного аналізу ситуації та консультацій з іноземними партнерами. МЗС України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії”, - додали в Міністерстві.

Зазначається, що українцям, які вже перебувають у районах Великої Британії, найбільше уражених коронавірусом, рекомендується бути уважними та обережними, дотримуватися вимог місцевих органів влади, а також відстежувати інформацію на сайті https://tripadvisor.mfa.gov.ua/

Відзначимо, українські ЗМІ раніше сьогодні повідомили, що авіасполучення з Великою Британією планує закрити і Україна. У МЗС країни повідомлення не підтвердили, як і не спростували. При цьому, громадянам України рекомендують утриматися від поїздок в окремі регіони Великої Британії, зокрема у її столиці, на тлі поширення захворювання, викликаного новим типом коронавірусу.

Нагадаємо, вже близько 30 країн світу обмежили сполучення з Великою Британією у зв'язку з виявленням там нового виду коронавірусу.

Як повідомляв УНН, Європейський Союз і Україна мають відповідну комунікацію щодо питання поширення нової мутації коронавірусу, яку виявили у Великій Британії.

Так, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразнішим, ніж більш рання форма.

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