Новий штам коронавірусу: українців закликали утриматися від поїздок до Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України разом з іншими державними відомствами уважно відслідковує ситуацію із виявленням нового штаму коронавірусної хвороби та закликає утриматись від поїздок до Великої Британії. Про це повідомила пресслужба МЗС, інформує УНН.
“Закордонні дипломатичні установи України перебувають в тісному контакті з урядами іноземних країн, які ухвалили рішення про тимчасову заборону авіарейсів із Великої Британії”, - заявили в МЗС.
У відомстві зазначають, що сьогодні на спеціальному засіданні у рамках інтегрованого механізму оперативного реагування на кризові явища Комітет постійних представників держав-членів ЄС обговорював шляхи реагування у відповідь на поширення нового різновиду вірусу. Нині консультації між державами-членами ЄС з цього питання ще тривають.
“Рішення про подальші дії України буде ухвалене після всебічного аналізу ситуації та консультацій з іноземними партнерами. МЗС України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії”, - додали в Міністерстві.
Зазначається, що українцям, які вже перебувають у районах Великої Британії, найбільше уражених коронавірусом, рекомендується бути уважними та обережними, дотримуватися вимог місцевих органів влади, а також відстежувати інформацію на сайті https://tripadvisor.mfa.gov.ua/
Відзначимо, українські ЗМІ раніше сьогодні повідомили, що авіасполучення з Великою Британією планує закрити і Україна. У МЗС країни повідомлення не підтвердили, як і не спростували. При цьому, громадянам України рекомендують утриматися від поїздок в окремі регіони Великої Британії, зокрема у її столиці, на тлі поширення захворювання, викликаного новим типом коронавірусу.
Нагадаємо, вже близько 30 країн світу обмежили сполучення з Великою Британією у зв'язку з виявленням там нового виду коронавірусу.
Як повідомляв УНН, Європейський Союз і Україна мають відповідну комунікацію щодо питання поширення нової мутації коронавірусу, яку виявили у Великій Британії.
Так, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразнішим, ніж більш рання форма.