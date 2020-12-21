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Новый штамм коронавируса: украинцев призвали воздержаться от поездок в Британию

Киев • УНН

 • 13101 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины вместе с другими государственными ведомствами внимательно отслеживает ситуацию с выявлением нового штамма коронавирусной болезни и призывает воздержаться от поездок в Великобританию. Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает УНН.

Новый штамм коронавируса: украинцев призвали воздержаться от поездок в Британию

"Зарубежные дипломатические учреждения Украины находятся в тесном контакте с правительствами иностранных государств, которые приняли решение о временном запрете авиарейсов из Великобритании", - заявили в МИД.

В ведомстве отмечают, что сегодня на специальном заседании в рамках интегрированного механизма оперативного реагирования на кризисные явления Комитет постоянных представителей государств-членов ЕС обсуждал пути реагирования в ответ на распространение новой разновидности вируса. Сейчас консультации между государствами-членами по этому вопросу еще продолжаются.

"Решение о дальнейших действиях Украины будет принято после всестороннего анализа ситуации и консультаций с иностранными партнерами. МИД Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию", - добавили в Министерстве.

Отмечается, что украинцам, которые уже находятся в районах Великобритании, больше всего пораженных коронавируса, рекомендуется быть внимательными и осторожными, соблюдать требования местных органов власти, а также отслеживать информацию на сайте https://tripadvisor.mfa.gov.ua/

Отметим, украинские СМИ ранее сегодня сообщили, что авиасообщение с Великобританией планирует закрыть и Украина. В МИД страны сообщение не подтвердили, как и не опровергли. При этом, гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в отдельные регионы Великобритании, в частности в ее столицу, на фоне распространения заболевания, вызванного новым типом коронавируса.

Напомним, уже около 30 стран мира ограничили сообщение с Великобританией в связи с выявлением там нового вида коронавируса.

Как сообщал УНН, Европейский Союз и Украина имеют соответствующую коммуникацию по вопросу распространения новой мутации коронавируса, которую обнаружили в Великобритании.

Так, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.

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