Українцям радять не їхати до низки регіонів Великої Британії через мутацію коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Громадянам України рекомендують утриматись від поїздок до окремих регіонів Велик Британії, зокрема її столиці, на тлі поширенням захворювання, викликаного новим типом коронавірусу. Відповідні рекомендації оприлюднило посольство України у Сполученому Королівстві, передає УНН.
“У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в окремих регіонах Сполученого Королівства захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), посольство України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії, де, починаючи з 20.12.2020, запроваджено четверту категорію (Tier4) локального локдауну”, - повідомили в посольстві.
Українцям, які вже перебувають у районах, найбільше уражених коронавірусом, дипломати рекомендують бути уважними та обережними, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, а також відстежувати інформацію на сайті https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.
“За наявною у посольстві інформацією, станом на 21 грудня ц.р. рішення щодо призупинення авіасполучення з Великою Британією прийняли Нідерланди, Бельгія, Австрія, Італія, Ірландія, Німеччина, Чехія, Франція, Швеція, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, а також Канада”, - зазначили в посольстві.
Нагадаємо, наразі вже близько 30 країн обмежили сполучення з Британією через новий штам коронавірусу.
Як повідомляв УНН, Європейський Союз та Україна мають відповідну комунікацію щодо поширення нової мутації коронавірусу, яку виявили у Великій Британії.