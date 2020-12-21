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Українцям радять не їхати до низки регіонів Великої Британії через мутацію коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Громадянам України рекомендують утриматись від поїздок до окремих регіонів Велик Британії, зокрема її столиці, на тлі поширенням захворювання, викликаного новим типом коронавірусу. Відповідні рекомендації оприлюднило посольство України у Сполученому Королівстві, передає УНН.

Українцям радять не їхати до низки регіонів Великої Британії через мутацію коронавірусу

“У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в окремих регіонах Сполученого Королівства захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), посольство України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії, де, починаючи з 20.12.2020, запроваджено четверту категорію (Tier4) локального локдауну”, - повідомили в посольстві.

Українцям, які вже перебувають у районах, найбільше уражених коронавірусом, дипломати рекомендують бути уважними та обережними, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, а також відстежувати інформацію на сайті https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

“За наявною у посольстві інформацією, станом на 21 грудня ц.р. рішення щодо призупинення авіасполучення з Великою Британією прийняли Нідерланди, Бельгія, Австрія, Італія, Ірландія, Німеччина, Чехія, Франція, Швеція, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, а також Канада”, - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, наразі вже близько 30 країн обмежили сполучення з Британією через новий штам коронавірусу.

Як повідомляв УНН, Європейський Союз та Україна мають відповідну комунікацію щодо поширення нової мутації коронавірусу, яку виявили у Великій Британії.

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