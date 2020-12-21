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Вже близько 30 країн обмежили авіасполучення з Британією через новий штам коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Вже близько 30 країн світу обмежили сполучення з Великою Британією у зв'язку з виявленням там нового виду коронавірусу, передає УНН.

Вже близько 30 країн обмежили авіасполучення з Британією через новий штам коронавірусу

Так, обмеження на в'їзд із Великої Британії ввели багато європейських країн. Влада Австрії, Бельгії, Болгарії, Німеччини, Данії, Ірландії, Італії, Нідерландів, Фінляндії, Франції та Чехії, Хорватії ухвалили рішення тимчасово призупинити авіасполучення зі Сполученим Королівством.

Крім того, уряд Естонії вирішив призупинити авіасполучення зі Сполученим Королівством до кінця року. Відповідне рішення прийняли й інші країни Балтії - Латвія і Литва.

Згодом у неділю Швейцарія також прийняла рішення призупинити авіасполучення з Великою Британією і Південно-Африканською Республікою (ПАР) через новий штам коронавірусу.

Сьогодні стало відомо, що обмежила в'їзд туристів з Британії також Португалія.

Швеція також, попередньо, поповнить цей список країн після відповідного рішення, яке очікується сьогодні, 21 грудня. Іспанія також планує призупинити авіасполучення.

З іншого боку, влада Туреччини у неділю прийняла рішення призупинити польоти не лише з Великої Британії, але і з Данії, Нідерландів і ПАР - через виявлення нового штаму коронавірусу. Раніше подібне зробив Ізраїль.

Авіасполучення з Британією заборонила і Канада.

Заборона на польоти до Великої Британії оголосили також Іран, Саудівська Аравія, Сальвадор, Колумбія, а також Польща і Гонког.

Відзначимо, українські ЗМІ раніше сьогодні повідомили, що авіасполучення з Великою Британією планує закрити і Україна. У МЗС країни повідомлення не підтвердили, як і не спростували.

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