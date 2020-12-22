Брюссель рекомендовал странам ЕС снять "транспортную блокаду" с Великобритании

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 75231 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 146416 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 153518 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 348696 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 204621 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 476238 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 343221 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 226234 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 250164 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257905 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
86%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 113494 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 40236 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 63184 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 58915 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 43154 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 114776 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 106873 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 196401 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 348696 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 476238 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 16914 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 31716 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 39573 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 69079 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 91172 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Брюссель рекомендовал странам ЕС снять "транспортную блокаду" с Великобритании

Киев • УНН

 • 12131 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Европейская комиссия рекомендовала снять некоторые запреты на транспортное сообщение, наложенные странами ЕС на Великобританию для сдерживания распространения новой, более заразной, разновидности коронавируса, дав возможность восстановить грузовые перевозки и необходимые поездки, а людям - вернуться домой. Об этом сообщила Еврокомиссия во вторник, 22 декабря, передает УНН.

Брюссель рекомендовал странам ЕС снять "транспортную блокаду" с Великобритании

"Несмотря на то, что важно принять быстрые временные меры для ограничения дальнейшего распространения нового штамма вируса и не поощрять все поездки не первоочередной важности в/из Великобритании, необходимо ввести ослабления отосительно важных поездок и транзита для пассажиров. Запреты на полеты и железнодорожное сообщение следует отменить, учитывая необходимость обеспечения необходимых поездок и предотвращения сбоев в цепочке поставок", - указали в Еврокомиссии относитльно принятых во вторник рекомендаций.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс при этом подчеркнул, что "запреты на поездки не должны мешать тысячам граждан ЕС и Великобритании вернуться домой", поэтому в ЕС и приняли эти рекомендации, предусмотрев необходимые исключения.

В рекомендаициях, в частности, указано, что "все второстепенные поездки в/из Великобритании не должны поощряться до дальнейшего уведомления". "Однако граждане ЕС и Великобритании, путешествующие в страну ЕС, гражданином которого является, или страну проживания, а также граждане третьих стран, которые пользуются правом свободного передвижения ЕС, должны быть освобождены от дальнейших временных ограничений при условии, что они проходят тест или карантин", - указали в евроинституции.

"Грузовые перевозки должны продолжаться бесперебойно,.. не в последнюю очередь для обеспечения своевременного распространения вакцины COVID-19, например", - добавили в Еврокомисии.

Так, работники транспортной сферы в пределах ЕС, включая водителей грузовиков, согласно рекомендациям, должны быть освобождены от любых запретов на поездки, а также от требований к тестированию и карантину.

Напомним, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.

Более строгие ограничения ввели в британской столице Лондоне и окрестностях с воскресенья, 20 декабря, в том числе из-за нового варианта коронавируса, который распространяется регионом.

В оглашенные премьером Великобритании Борисом Джонсоном ограничения - самого жесткого Уровня 4, вступивших в силу с 00:01 в воскресенье, 20 декабря, входят дополнительные ограничения на Рождество. Эти изменения означают, что теперь жители Лондона не могут встречаться, чтобы отпраздновать Рождество с кем-либо, кроме своей семьи и "пузыря" поддержки. Ограничения распространяются на все районы Большого Лондона.

Из-за более широкого распространения COVID-19, кроме Лондона, более жесткие ограничения распространятся и на юго-восток и восток Англии. Изменения коснутся таких регионов, как Кент, Эссекс, Бедфордшир, Бакингемшир и всех 32 районов Лондона - около 17,7 миллиона человек, уточняет Guardian. Борис Джонсон отметил, что ограничения будут пересматриваться каждые две недели.

Стоит отметить, на сегодня уже более 30 стран мира ограничили сообщение с Великобританией в связи с выявлением там нового вида коронавируса.

В то же время, по информации министра инфраструктуры Владислава Криклия, Украина не будет приостанавливать авиасообщение с Великобританией в связи с появлением там нового штамма коронавируса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,620.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,782.04