Брюссель рекомендовал странам ЕС снять "транспортную блокаду" с Великобритании

"Несмотря на то, что важно принять быстрые временные меры для ограничения дальнейшего распространения нового штамма вируса и не поощрять все поездки не первоочередной важности в/из Великобритании, необходимо ввести ослабления отосительно важных поездок и транзита для пассажиров. Запреты на полеты и железнодорожное сообщение следует отменить, учитывая необходимость обеспечения необходимых поездок и предотвращения сбоев в цепочке поставок", - указали в Еврокомиссии относитльно принятых во вторник рекомендаций.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс при этом подчеркнул, что "запреты на поездки не должны мешать тысячам граждан ЕС и Великобритании вернуться домой", поэтому в ЕС и приняли эти рекомендации, предусмотрев необходимые исключения.

В рекомендаициях, в частности, указано, что "все второстепенные поездки в/из Великобритании не должны поощряться до дальнейшего уведомления". "Однако граждане ЕС и Великобритании, путешествующие в страну ЕС, гражданином которого является, или страну проживания, а также граждане третьих стран, которые пользуются правом свободного передвижения ЕС, должны быть освобождены от дальнейших временных ограничений при условии, что они проходят тест или карантин", - указали в евроинституции.

"Грузовые перевозки должны продолжаться бесперебойно,.. не в последнюю очередь для обеспечения своевременного распространения вакцины COVID-19, например", - добавили в Еврокомисии.

Так, работники транспортной сферы в пределах ЕС, включая водителей грузовиков, согласно рекомендациям, должны быть освобождены от любых запретов на поездки, а также от требований к тестированию и карантину.

Напомним, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.

Более строгие ограничения ввели в британской столице Лондоне и окрестностях с воскресенья, 20 декабря, в том числе из-за нового варианта коронавируса, который распространяется регионом.

В оглашенные премьером Великобритании Борисом Джонсоном ограничения - самого жесткого Уровня 4, вступивших в силу с 00:01 в воскресенье, 20 декабря, входят дополнительные ограничения на Рождество. Эти изменения означают, что теперь жители Лондона не могут встречаться, чтобы отпраздновать Рождество с кем-либо, кроме своей семьи и "пузыря" поддержки. Ограничения распространяются на все районы Большого Лондона.

Из-за более широкого распространения COVID-19, кроме Лондона, более жесткие ограничения распространятся и на юго-восток и восток Англии. Изменения коснутся таких регионов, как Кент, Эссекс, Бедфордшир, Бакингемшир и всех 32 районов Лондона - около 17,7 миллиона человек, уточняет Guardian. Борис Джонсон отметил, что ограничения будут пересматриваться каждые две недели.

Стоит отметить, на сегодня уже более 30 стран мира ограничили сообщение с Великобританией в связи с выявлением там нового вида коронавируса.

В то же время, по информации министра инфраструктуры Владислава Криклия, Украина не будет приостанавливать авиасообщение с Великобританией в связи с появлением там нового штамма коронавируса.