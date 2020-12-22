Брюссель рекомендовал странам ЕС снять "транспортную блокаду" с Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Европейская комиссия рекомендовала снять некоторые запреты на транспортное сообщение, наложенные странами ЕС на Великобританию для сдерживания распространения новой, более заразной, разновидности коронавируса, дав возможность восстановить грузовые перевозки и необходимые поездки, а людям - вернуться домой. Об этом сообщила Еврокомиссия во вторник, 22 декабря, передает УНН.
"Несмотря на то, что важно принять быстрые временные меры для ограничения дальнейшего распространения нового штамма вируса и не поощрять все поездки не первоочередной важности в/из Великобритании, необходимо ввести ослабления отосительно важных поездок и транзита для пассажиров. Запреты на полеты и железнодорожное сообщение следует отменить, учитывая необходимость обеспечения необходимых поездок и предотвращения сбоев в цепочке поставок", - указали в Еврокомиссии относитльно принятых во вторник рекомендаций.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс при этом подчеркнул, что "запреты на поездки не должны мешать тысячам граждан ЕС и Великобритании вернуться домой", поэтому в ЕС и приняли эти рекомендации, предусмотрев необходимые исключения.
В рекомендаициях, в частности, указано, что "все второстепенные поездки в/из Великобритании не должны поощряться до дальнейшего уведомления". "Однако граждане ЕС и Великобритании, путешествующие в страну ЕС, гражданином которого является, или страну проживания, а также граждане третьих стран, которые пользуются правом свободного передвижения ЕС, должны быть освобождены от дальнейших временных ограничений при условии, что они проходят тест или карантин", - указали в евроинституции.
"Грузовые перевозки должны продолжаться бесперебойно,.. не в последнюю очередь для обеспечения своевременного распространения вакцины COVID-19, например", - добавили в Еврокомисии.
Так, работники транспортной сферы в пределах ЕС, включая водителей грузовиков, согласно рекомендациям, должны быть освобождены от любых запретов на поездки, а также от требований к тестированию и карантину.
Напомним, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.
Более строгие ограничения ввели в британской столице Лондоне и окрестностях с воскресенья, 20 декабря, в том числе из-за нового варианта коронавируса, который распространяется регионом.
В оглашенные премьером Великобритании Борисом Джонсоном ограничения - самого жесткого Уровня 4, вступивших в силу с 00:01 в воскресенье, 20 декабря, входят дополнительные ограничения на Рождество. Эти изменения означают, что теперь жители Лондона не могут встречаться, чтобы отпраздновать Рождество с кем-либо, кроме своей семьи и "пузыря" поддержки. Ограничения распространяются на все районы Большого Лондона.
Из-за более широкого распространения COVID-19, кроме Лондона, более жесткие ограничения распространятся и на юго-восток и восток Англии. Изменения коснутся таких регионов, как Кент, Эссекс, Бедфордшир, Бакингемшир и всех 32 районов Лондона - около 17,7 миллиона человек, уточняет Guardian. Борис Джонсон отметил, что ограничения будут пересматриваться каждые две недели.
Стоит отметить, на сегодня уже более 30 стран мира ограничили сообщение с Великобританией в связи с выявлением там нового вида коронавируса.
В то же время, по информации министра инфраструктуры Владислава Криклия, Украина не будет приостанавливать авиасообщение с Великобританией в связи с появлением там нового штамма коронавируса.