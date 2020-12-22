Новий штам COVID-19: Оман закрив кордони на тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Оман з вівторка закриває на тиждень повітряні, морські та сухопутні кордони через зафіксовану у низці країн мутацію коронавірусу, що викликає COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Xinhua.
"З 01:00 22 грудня на тиждень буде заборонений в'їзд і виїзд з Оману через всі пункти пропуску на кордоні. Винятки зроблять лише для вантажного транспорту. Пересування людей на території країни не обмежується", - пише видання.
Так, за відомостями Міністерства охорони здоров'я, у понеділок в Омані були зафіксовані 262 нових випадки хвороби COVID-19. В цілому у країні підтверджено 127 931 випадок, 119 745 пацієнтів одужали, 1489 померли.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України разом з іншими державними відомствами уважно відстежує ситуацію з виявленням нового штаму коронавірусної хвороби і закликає утриматися від поїздок до Великої Британії.
Відзначимо, українські ЗМІ раніше сьогодні повідомили, що авіасполучення з Британією планує закрити і Україна. У МЗС країни повідомлення не підтвердили, як і не спростували. При цьому, громадянам України рекомендують утриматися від поїздок в окремі регіони королівства, зокрема - до його столиці, на тлі поширення захворювання, викликаного новим типом коронавірусу.
Нагадаємо, вже понад 30 країн світу обмежили сполучення з Великою Британією у зв'язку з виявленням там нового виду коронавірусу.
Як повідомляв УНН, Європейський Союз і Україна мають відповідну комунікацію з питання поширення нової мутації коронавірусу, яку виявили у Британії.
Так, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразнішим, ніж більш рання форма.