Новый штамм COVID-19: Оман закрыл границы на неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Оман со вторника закрывает на неделю воздушные, морские и сухопутные границы из-за зафиксированной в ряде стран мутации коронавируса, вызывающего COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.
"С 1:00 22 декабря на неделю будет запрещен въезд и выезд из Омана через все пункты пропуска на границе. Исключения сделают только для грузового транспорта. Передвижение людей на территории страны не ограничивается", - пишет издание.
Так, по сведениям Министерства здравоохранения, в понедельник в Омане были зафиксированы 262 новых случая болезни COVID-19. В целом в стране подтверждено 127 931 случай, 119745 пациентов выздоровели, 1489 умерли.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины вместе с другими государственными ведомствами внимательно отслеживает ситуацию с выявлением нового штамма коронавирусной болезни и призывает воздержаться от поездок в Великобританию.
Отметим, украинские СМИ ранее сегодня сообщили, что авиасообщение с Британией планирует закрыть и Украина. В МИДе страны сообщение не подтвердили, как и не опровергли. При этом, гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в отдельные регионы королевства, в частности - в его столицу, на фоне распространения заболевания, вызванного новым типом коронавируса.
Напомним, уже более 30 стран мира ограничили сообщения с Великобританией в связи с выявлением там нового вида коронавируса.
Как сообщал УНН, Европейский Союз и Украина имеют соответствующую коммуникацию по вопросу распространения новой мутации коронавируса, которую обнаружили в Британии.
Так, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.