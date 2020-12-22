Пандемія: у Великій Британії зафіксували новий рекорд випадків COVID-19 за добу

Днем раніше в королівстві було зафіксовано більше 33,3 тис. випадків зараження. Попередній антирекорд — 35,9 тис. випадків — був встановлений 20 грудня.

Кількість смертей за останню добу склала 691 (в порівнянні з 215 в понеділок), що стало найвищим добовим приростом з 25 листопада. В цілому у Великій Британії померли 68,3 тис. інфікованих, що є другим найбільшим показником в Європі після Італії. Кількість виявлених випадків інфікування перевищила 2,11 млн. За останні сім днів кількість виявлених в країні випадків зараження зросла приблизно на 60% в порівнянні з попереднім семиденним періодом.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Сполученому Королівстві 2 073 515 випадки захворювання, 67 616 осіб загинули.

Зростання захворюваності COVID-19 в королівстві пов’язане з виявленням нового, мутованого варіанту коронавірусу, про який 14 грудня повідомив глава МОЗ Метт Хенкок. За його словами, попередній аналіз показує, що він поширюється швидше досі відомих штамів. На екстреній прес-конференції 19 грудня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про те, що, за попередніми даними, новий тип коронавірусу може бути на 70% більш заразним, додавши, що британські експерти поки не знайшли підтверджень того, що він призводить до більшої летальності.

Новий варіант коронавірусу починає домінувати серед виявлених випадків зараження — в Лондоні, на південному сході Англії і в Вельсі на нього зараз припадає більша частина нових хворих. Це змушує владу вживати жорстких заходів, спрямовані на боротьбу з інфекцією. У той же час більше 30 держав, включаючи більшість країн ЄС, Росію, Австралію, Аргентину, Канаду і Туреччину, оголосили про те, що тимчасово припинять пасажирське авіасполучення з Великою Британією. При цьому експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія ван Керкхове заявила, що мутований варіант був виявлений на південному сході Англії ще в вересні, а пізніше поширився в Данії, Нідерландах та Австралії.