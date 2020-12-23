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Трамп відмовився підписати законопроект на 2,3 трлн доларів допомоги під час пандемії

Київ • УНН

 • 14188 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп розкритикував ухвалений напередодні Конгресом законопроект, який передбачає розподіл 2,3 трлн доларів допомоги економіці, бізнесу і громадянам. Про це Трамп заявив у своєму відеозверненні в Twitter, передає УНН.

Трамп відмовився підписати законопроект на 2,3 трлн доларів допомоги під час пандемії

За його словами, Конгрес США “знайшов багато грошей для інших країн, лобістів, а також особливих інтересів”, та недостатньо коштів для звичайних американців.

“Це справді ганьба”, — заявив Трамп.

Президент зазначив, що Конгрес має збільшити суму чекових стимулів до 2 000 доларів для фізичних осіб або 4 000 доларів для подружжя, замість “смішно низьких” 600 доларів для фізичних осіб, які передбачені в законопроекті.

“Я також прошу Конгрес негайно позбутися марнотратних і непотрібних предметів цього законодавства та надіслати мені відповідний законопроект, інакше наступна адміністрація повинна буде приймати пакет допомоги через COVID”, — сказав Трамп.

Додамо, що обидві палати Конгресу США ухвалили цей законопроект у понеділок. З 2,3 трлн доларів 1,4 трлн заплановано на видатки федеральних установ у сфері національної безпеки, зовнішньої політики, транспорту, сільського господарства та охорони здоров’я. Близько 900 млрд доларів — для стимулювання малого бізнесу, збільшення виплат з безробіття та на стимулюючі чеки для більшості громадян США.

pic.twitter.com/v9Rdjz6DNu

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020

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