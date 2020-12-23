Трамп отказался подписать законопроект на 22,3 трл долларов помощи во время пандемии

По его словам, Конгресс США “нашел много денег для других стран, лоббистов, а также особых интересов”, и недостаточно средств для обычных американцев.

“Это действительно позор”, — заявил Трамп.

Президент отметил, что Конгресс должен увеличить сумму чековых стимулов до 2000 долларов для физических лиц или 4000 долларов для супругов, вместо “смешно низких” 600 долларов для физических лиц, предусмотренных в законопроекте.

“Я также прошу Конгресс немедленно избавиться от расточительных и ненужных предметов этого законодательства и прислать мне соответствующий законопроект, иначе следующая администрация должна будет принимать пакет помощи из-за COVID”, — сказал Трамп.

Добавим, что обе палаты Конгресса США приняли этот законопроект в понедельник. Из 2,3 трлн долларов 1,4 трлн запланировано на расходы федеральных учреждений в сфере национальной безопасности, внешней политики, транспорта, сельского хозяйства и здравоохранения. Около 900 млрд долларов — для стимулирования малого бизнеса, увеличения выплат по безработице и на стимулирующие чеки для большинства граждан США.

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