В Ізраїлі після розпуску парламенту відновилася політична криза

Коаліція, очолювана Нетаньяху та його колишнім суперником на виборах, міністром оборони Бенні Ганцем, тижнями рухалася до колапсу на тлі взаємних сваркок та недовіри. Вона мала до півночі вівторка прийняти бюджет Ізраїлю на 2020 та 2021 роки. Проте Кнессет відхилив цей законопроект, спровокувавши розпуск парламенту.

Додамо, що на брифінгу, що відбувся за кілька годин до розпуску Кнесету, голова уряду Біньямін Нетаніягу звинуватив у ситуації, що склалася Бені Ганца. За словами Нетаньяху, його партія до останнього моменту докладала зусилль для того, щоб уникнути нових виборів, але Бені Ганц в останній момент відмовився від досягнутих домовленостей.

Після розпуску парламенту вибори до Кнесету повинні відбутися 23 березня 2021 року.

Нагадаємо, влітку у країні тисячі ізраїльтян протестували проти прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Зокрема, Нетаньяху звинувачували у корупції на тлі пандемії коронавірусу і вимагаючи його відставки. Сам прем'єр назвав багатотисячні акції протесту проти нього "інкубаторами коронавірусу".