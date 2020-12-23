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В Израиле после роспуска парламента возобновился политический кризис

Киев • УНН

 • 11465 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Израиле в полночь парламент распустился после того, как правящая коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху не приняла бюджет, спровоцировав четвертые выборы за два года и возобновив политический кризис. Об этом со ссылкой на APF, сообщает УНН.

В Израиле после роспуска парламента возобновился политический кризис

Коалиция, возглавляемая Нетаньяху и его бывшим соперником на выборах, министром обороны Бенни Ганцем, неделями двигалась к коллапсу на фоне взаимных ссор и недоверия. Она должна была до полуночи вторника принять бюджет Израиля на 2020 и 2021 годы. Однако Кнессет отклонил этот законопроект, спровоцировав роспуск парламента.

Добавим, что на брифинге, который состоялся за несколько часов до роспуска Кнессета, председатель правительства Биньямин Нетаниягу обвинил в сложившейся ситуации Бени Ганца. По словам Нетаньяху, его партия до последнего момента прилагала усилия для того, чтобы избежать новых выборов, но Бени Ганц в последний момент отказался от достигнутых договоренностей.

После роспуска парламента выборы в Кнессет должны состоятся 23 марта 2021 года.

Напомним, летом в стране тысячи израильтян протестовали против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В частности, Нетаньяху обвиняли в коррупции на фоне пандемии коронавируса и требовали его отставки. Сам премьер назвал многотысячные акции протеста против него “инкубаторами коронавируса”.

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