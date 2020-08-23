В Израиле тысячи людей требовали отставки Нетаньяху из-за коррупции и COVID-19

“Большая толпа людей вышла на улицы около официальной резиденции Нетаньяху, размахивая знаками и флагами и призывая к его отставке. Некоторые протестующие вступили в столкновения с полицией, которая арестовала по меньшей мере семь человек. Один полицейский был ранен”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что протестное движение в Израиле набирает обороты. Критики обвиняют Нетаньяху в том, что он занимается коррупцией в то время как число случаев коронавируса в стране резко возросло. Однако глава правительства отрицает обвинения.

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В пятницу Израиль прошел отметку в 100 тысяч зарегистрированных случаев коронавируса, зарегистрировано 809 случаев смерти от COVID-19 среди 9-миллионного населения. Страна находится в состоянии рецессии, а уровень безработицы превышает 20%.

Нетаньяху осудил демонстрации против него. Он утверждает, что экономика Израиля находится в лучшем положении, чем во многих развитых странах, пострадавших от глобальной пандемии.

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Субботние протесты прошли за несколько дней до крайнего срока — 25 августа, установленного правительством для принятия государственного бюджета. Неудача может привести к всеобщим выборам в Израиле, пишет Reuters.

Как сообщал УНН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал многотысячные акции протеста против него “инкубаторами коронавируса”. В начале августа полиция разогнала протестующих, заявив, что применила “соизмеримую силу”.