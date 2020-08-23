В Израиле тысячи людей требовали отставки Нетаньяху из-за коррупции и COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Иерусалиме тысячи израильтян протестовали в субботу против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняя его в коррупции на фоне пандемии коронавируса и требуя отставки. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
“Большая толпа людей вышла на улицы около официальной резиденции Нетаньяху, размахивая знаками и флагами и призывая к его отставке. Некоторые протестующие вступили в столкновения с полицией, которая арестовала по меньшей мере семь человек. Один полицейский был ранен”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что протестное движение в Израиле набирает обороты. Критики обвиняют Нетаньяху в том, что он занимается коррупцией в то время как число случаев коронавируса в стране резко возросло. Однако глава правительства отрицает обвинения.
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В пятницу Израиль прошел отметку в 100 тысяч зарегистрированных случаев коронавируса, зарегистрировано 809 случаев смерти от COVID-19 среди 9-миллионного населения. Страна находится в состоянии рецессии, а уровень безработицы превышает 20%.
Нетаньяху осудил демонстрации против него. Он утверждает, что экономика Израиля находится в лучшем положении, чем во многих развитых странах, пострадавших от глобальной пандемии.
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Субботние протесты прошли за несколько дней до крайнего срока — 25 августа, установленного правительством для принятия государственного бюджета. Неудача может привести к всеобщим выборам в Израиле, пишет Reuters.
Как сообщал УНН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал многотысячные акции протеста против него “инкубаторами коронавируса”. В начале августа полиция разогнала протестующих, заявив, что применила “соизмеримую силу”.