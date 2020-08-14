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Зеленський обговорив з Нетаньягу закупівлю вакцини проти коронавірусу

Зеленський обговорив з Нетаньягу закупівлю вакцини проти коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провели телефонну розмову. Серед іншого, співрозмовники обговорили безпекову та гуманітарну ситуацію на Донбасі, зацікавленість української сторони у закупівлі ізраїльської вакцини проти коронавірусу, а також ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між країнами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, на початку розмови очільник ізраїльського уряду привітав досягнуті домовленості щодо встановлення всеосяжного режиму припинення вогню на лінії розмежування на сході України та прогрес у виконанні мінських угод.

Зеленський, своєю чергою, розповів, що на лінії розмежування фіксуються окремі випадки порушення режиму тиші з боку бойовиків, проте загалом режим припинення вогню триває, і одна з важливих домовленостей, досягнутих лідерами країн "нормандського формату" за результатами грудневого саміту в Парижі, виконується.

Український Президент привітав Нетаньягу з досягненням домовленостей про нормалізацію відносин між Державою Ізраїль та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Крім того, сторони обговорили заходи, яких вживають уряди двох країн для боротьби з пандемією COVID-19. Зеленський наголосив на зацікавленості української сторони у закупівлі ізраїльської вакцини проти коронавірусу, яка наразі проходить випробування в Ізраїлі, для своїх громадян.

"Україна має бути серед друзів Ізраїлю, які першими зможуть долучитися до дослідження та використання вакцини", – зазначив Глава держави.

Повідомляється, що під час розмови співрозмовники також обговорили активізацію торговельної співпраці між Україною та Ізраїлем. Нетаньягу повідомив, що його уряд найближчим часом має завершити ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною, а Зеленський привітав цей довгоочікуваний крок.

Своєю чергою, він також розповів, що Кабінет Міністрів України працює над тим, щоб надати святам Песах, Ханука та Рош га-Шана державного статусу.

Зеленський запросив Нетаньягу відвідати Україну з візитом. У відповідь очільник ізраїльського уряду зазначив, що буде радий бачити Главу Української держави з візитом в Ізраїлі.

Раніше УНН повідомляв, що Зеленський та Нетаньягу домовилися об’єднати зусилля обох держав у боротьбі з пандемією COVID-19.

Українські Національні Новини

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