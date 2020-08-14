Зеленский обсудил с Нетаньяху закупку вакцины против коронавируса

Так, в начале разговора глава израильского правительства поздравил достигнутые договоренности по установлению всеобъемлющего режима прекращения огня на линии разграничения на востоке Украины и прогресс в выполнении минских соглашений.

Зеленский, в свою очередь, рассказал, что на линии разграничения фиксируются отдельные случаи нарушения режима тишины со стороны боевиков, однако в целом режим прекращения огня продолжается, и одна из важных договоренностей, достигнутых лидерами стран "нормандского формата" по результатам декабрьского саммита в Париже, выполняется.

Украинский Президент поздравил Нетаньяху с достижением договоренностей о нормализации отношений между Государством Израиль и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Кроме того, стороны обсудили меры, принимаемые правительствами двух стран для борьбы с пандемией COVID-19. Зеленский отметил заинтересованность украинской стороны в закупке израильской вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит испытания в Израиле, для своих граждан.

"Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины", - отметил Глава государства.

Сообщается, что во время разговора собеседники обсудили активизацию торгового сотрудничества между Украиной и Израилем. Нетаньяху сообщил, что его правительство в ближайшее время должно завершить ратификацию Соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной, а Зеленский поприветствовал этот долгожданный шаг.

В свою очередь, он также рассказал, что Кабинет Министров Украины работает над тем, чтобы предоставить праздникам Песах, Ханука и Рош ха-Шана государственный статус.

Зеленский пригласил Нетаньяху посетить Украину с визитом. В ответ глава израильского правительства отметил, что будет рад видеть Главу Украинского государства с визитом в Израиле.

Ранее УНН сообщал, что Зеленский и Нетаньяху договорились объединить усилия двух государств в борьбе с пандемией COVID-19.