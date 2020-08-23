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В Ізраїлі тисячі людей вимагали відставки Нетаньяху через корупцію та COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Єрусалимі тисячі ізраїльтян протестували в суботу в проти прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, звинувачуючи його у корупції на фоні пандемії коронавірусу та вимагаючи відставки. Про це пише Reuters, передає УНН.

В Ізраїлі тисячі людей вимагали відставки Нетаньяху через корупцію та COVID-19

“Великий натовп людей вийшов на вулиці близько офіційної резиденції Нетаньяху, розмахуючи знаками і прапорами і закликаючи до його відставки. Деякі протестувальники вступили в зіткнення з поліцією, яка заарештувала щонайменше сім осіб. Один поліцейський був поранений”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протестний рух в Ізраїлі набирає обертів. Критики звинувачують Нетаньяху в тому, що він займається корупцією в той час як число випадків коронавірусу в країні різко зросло. Проте очільник уряду заперечує звинувачення.

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У п’ятницю Ізраїль пройшов позначку у 100 тисяч зареєстрованих випадків коронавіруса, зареєстровано 809 випадків смерті від COVID-19 серед 9-мільйонного населення. Країна знаходиться в стані рецесії, а рівень безробіття перевищує 20%.

Нетаньяху засудив демонстрації проти нього. Він стверджує, що економіка Ізраїлю знаходиться в кращому становищі, ніж багато розвинених країн, що постраждали від глобальної пандемії.

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Суботні протести пройшли за кілька днів до крайнього терміну — 25 серпня, встановленого урядом для прийняття державного бюджету. Невдача може призвести до загальних виборів в Ізраїлі, пише Reuters.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав багатотисячні акції протесту проти нього “інкубаторами коронавірусу”. На початку серпня поліція розігнала протестувальників, заявивши, що застосувала “співмірну силу”.

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