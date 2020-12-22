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У BioNTech повідомили, як швидко зможуть розробити вакцину для нового штаму коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Німецька компанія BioNTech може використовувати існуючу технологію для виробництва нової вакцини проти мутацій коронавірусу, яку можуть розробити за шість тижнів. Про це заявив генеральний директор BioNTech Угур Шахін, передає УНН із посиланням на Financial Times.

У BioNTech повідомили, як швидко зможуть розробити вакцину для нового штаму коронавірусу

Так, за словами Шахіна, існуюча у компанії вакцина від COVID-19, розроблена спільно із компанією Pfizer, все ще буде ефективною проти нового варіанту коронавірусу.

У разі, якщо це не так, то "принадність технології мРНК-сполучення полягає у тому, що ми можемо безпосередньо приступити до розробки вакцини, що повністю імітує цю нову мутацію, і ми зможемо виготовити нову вакцину протягом шести тижнів", сказав він.

Шахін також зазначив, що потрібно два тижні, щоб завершити лабораторні роботи, необхідні для остаточного підтвердження того, чи буде вакцина BioNTech і Pfizer, вже схвалена для використання у Великій Британії, США і ЄС, як і раніше працювати так само ефективно з новою мутацією.

Як повідомляв УНН, Шахін впевнений, що вакцина від коронавірусу, розроблена його компанією спільно з BioNTech, буде ефективною проти нової мутації вірусу, виявленого у Великій Британії.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразніший, ніж більш рання форма.

Надалі, понад 30 країн світу обмежили сполучення з Великою Британією у зв'язку з виявленням там нового виду коронавірусу.

Відзначимо, українські ЗМІ напередодні повідомили, що авіасполучення з Британією планує закрити і Україна. У МЗС країни повідомлення не підтвердили, як і не спростували. При цьому, громадянам України рекомендують утриматися від поїздок в окремі регіони королівства, зокрема - у його столицю, на тлі поширення захворювання, викликаного новим типом коронавірусу.

У понеділок увечері міністерство закордонних справ України заявило, що разом з іншими державними відомствами уважно відстежує ситуацію з виявленням нового штаму коронавірусної хвороби і закликає утриматися від поїздок до Великої Британії.

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