У BioNTech повідомили, як швидко зможуть розробити вакцину для нового штаму коронавірусу

Так, за словами Шахіна, існуюча у компанії вакцина від COVID-19, розроблена спільно із компанією Pfizer, все ще буде ефективною проти нового варіанту коронавірусу.

У разі, якщо це не так, то "принадність технології мРНК-сполучення полягає у тому, що ми можемо безпосередньо приступити до розробки вакцини, що повністю імітує цю нову мутацію, і ми зможемо виготовити нову вакцину протягом шести тижнів", сказав він.

Шахін також зазначив, що потрібно два тижні, щоб завершити лабораторні роботи, необхідні для остаточного підтвердження того, чи буде вакцина BioNTech і Pfizer, вже схвалена для використання у Великій Британії, США і ЄС, як і раніше працювати так само ефективно з новою мутацією.

Як повідомляв УНН, Шахін впевнений, що вакцина від коронавірусу, розроблена його компанією спільно з BioNTech, буде ефективною проти нової мутації вірусу, виявленого у Великій Британії.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразніший, ніж більш рання форма.

Надалі, понад 30 країн світу обмежили сполучення з Великою Британією у зв'язку з виявленням там нового виду коронавірусу.

Відзначимо, українські ЗМІ напередодні повідомили, що авіасполучення з Британією планує закрити і Україна. У МЗС країни повідомлення не підтвердили, як і не спростували. При цьому, громадянам України рекомендують утриматися від поїздок в окремі регіони королівства, зокрема - у його столицю, на тлі поширення захворювання, викликаного новим типом коронавірусу.

У понеділок увечері міністерство закордонних справ України заявило, що разом з іншими державними відомствами уважно відстежує ситуацію з виявленням нового штаму коронавірусної хвороби і закликає утриматися від поїздок до Великої Британії.