В BioNTech сообщили, как быстро смогут разработать вакцину для нового штамма коронавируса

Так, по словам Шахина, существующая в компании вакцина от COVID-19, разработана совместно с компанией Pfizer, все еще будет эффективной против нового варианта коронавируса.

В случае, если это не так, то "прелесть технологии мРНК-сообщения состоит в том, что мы можем непосредственно приступить к разработке вакцины, которая полностью имитирует эту новую мутацию, и мы сможем изготовить новую вакцину в течение шести недель", сказал он.

Шахин также отметил, что нужно две недели, чтобы завершить лабораторные работы, необходимые для окончательного подтверждения того, будет ли вакцина BioNTech и Pfizer, которая уже одобрена для использования в Великобритании, США и ЕС по-прежнему работать так же эффективно с новой мутацией.

Как сообщал УНН, Шахин уверен, что вакцина от коронавируса, которая разработана его компанией совместно с BioNTech, будет эффективной против новой мутации вируса, обнаруженного в Великобритании.

Напомним, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.

В дальнейшем, более 30 стран мира ограничили сообщение с Великобританией в связи с выявлением там нового вида коронавируса.

Отметим, украинские СМИ накануне сообщили, что авиасообщение с Британией планирует закрыть и Украина. В МИДе страны сообщение не подтвердили, как и не опровергли. При этом, гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в отдельные регионы королевства, в частности - в его столицу, на фоне распространения заболевания, вызванного новым типом коронавируса.

В понедельник вечером министерство иностранных дел Украины заявило, что вместе с другими государственными ведомствами внимательно отслеживает ситуацию с выявлением нового штамма коронавирусной болезни и призывает воздержаться от поездок в Великобританию.