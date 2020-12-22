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Financial Times

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В BioNTech сообщили, как быстро смогут разработать вакцину для нового штамма коронавируса

Киев • УНН

 • 14673 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Немецкая компания BioNTech может использовать существующую технологию для производства новой вакцины против мутаций коронавируса, которую могут разработать за шесть недель. Об этом заявил генеральный директор BioNTech Угур Шахин, передает УНН со ссылкой на Financial Times.

В BioNTech сообщили, как быстро смогут разработать вакцину для нового штамма коронавируса

Так, по словам Шахина, существующая в компании вакцина от COVID-19, разработана совместно с компанией Pfizer, все еще будет эффективной против нового варианта коронавируса.

В случае, если это не так, то "прелесть технологии мРНК-сообщения состоит в том, что мы можем непосредственно приступить к разработке вакцины, которая полностью имитирует эту новую мутацию, и мы сможем изготовить новую вакцину в течение шести недель", сказал он.

Шахин также отметил, что нужно две недели, чтобы завершить лабораторные работы, необходимые для окончательного подтверждения того, будет ли вакцина BioNTech и Pfizer, которая уже одобрена для использования в Великобритании, США и ЕС по-прежнему работать так же эффективно с новой мутацией.

Как сообщал УНН, Шахин уверен, что вакцина от коронавируса, которая разработана его компанией совместно с BioNTech, будет эффективной против новой мутации вируса, обнаруженного в Великобритании.

Напомним, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.

В дальнейшем, более 30 стран мира ограничили сообщение с Великобританией в связи с выявлением там нового вида коронавируса.

Отметим, украинские СМИ накануне сообщили, что авиасообщение с Британией планирует закрыть и Украина. В МИДе страны сообщение не подтвердили, как и не опровергли. При этом, гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в отдельные регионы королевства, в частности - в его столицу, на фоне распространения заболевания, вызванного новым типом коронавируса.

В понедельник вечером министерство иностранных дел Украины заявило, что вместе с другими государственными ведомствами внимательно отслеживает ситуацию с выявлением нового штамма коронавирусной болезни и призывает воздержаться от поездок в Великобританию.

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