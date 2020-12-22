В BioNTech уверены в эффективности своей вакцины против новой мутации коронавируса

"Мы уже протестировали вакцину против около 20 других вариантов вируса с другими мутациями. Иммунный ответ, вызванный нашей вакциной, всегда инактивировал все формы вируса", - заявил он.

По словам Шахина, вирус еще несколько мутировал.

"Мы должны сейчас проверить это экспериментально. На это уйдет около двух недель. Однако мы уверены, что это не повлияет существенно на механизм действия", - отметил он.

Как сообщал УНН, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.

В дальнейшем, более 30 стран мира ограничили сообщение с Великобританией в связи с выявлением там нового вида коронавируса.

Отметим, украинские СМИ накануне сообщили, что авиасообщение с Британией планирует закрыть и Украина. В МИДе страны сообщение не подтвердили, как и не опровергли. При этом, гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в отдельные регионы королевства, в частности - в его столицу, на фоне распространения заболевания, вызванного новым типом коронавируса.

В понедельник вечером министерство иностранных дел Украины заявило, что вместе с другими государственными ведомствами внимательно отслеживает ситуацию с выявлением нового штамма коронавирусной болезни и призывает воздержаться от поездок в Великобританию.