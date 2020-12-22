У BioNTech впевнені в ефективності своєї вакцини проти нової мутації коронавірусу

"Ми вже протестували вакцину проти близько 20 інших варіантів вірусу з іншими мутаціями. Імунна відповідь, викликана нашою вакциною, завжди інактивувала всі форми вірусу", - заявив він.

За словами Шахіна, вірус ще дещо мутував.

"Ми повинні зараз перевірити це експериментально. На це піде близько двох тижнів. Однак ми впевнені, що це не вплине істотно на механізм дії", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразніший, ніж більш рання форма.

Надалі, понад 30 країн світу обмежили сполучення з Великою Британією у зв'язку з виявленням там нового виду коронавірусу.

Відзначимо, українські ЗМІ напередодні повідомили, що авіасполучення з Британією планує закрити і Україна. У МЗС країни повідомлення не підтвердили, як і не спростували. При цьому, громадянам України рекомендують утриматися від поїздок в окремі регіони королівства, зокрема - у його столицю, на тлі поширення захворювання, викликаного новим типом коронавірусу.

У понеділок увечері міністерство закордонних справ України заявило, що разом з іншими державними відомствами уважно відстежує ситуацію з виявленням нового штаму коронавірусної хвороби і закликає утриматися від поїздок до Великої Британії.