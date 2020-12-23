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Філіппіни вирішили заборонити авіасполучення з Британією через новий штам COVID-19

Київ • УНН

 • 11894 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент Філіппін Родріго Дутерте заборонив усі польоти з Великобританії до кінця року через новий штам COVID-19. Про це заявив його прессекретар Гаррі Роке, повідомляє Reuters, передає УНН.

Філіппіни вирішили заборонити авіасполучення з Британією через новий штам COVID-19

За його словами, усі рейси Сполученого Королівства до Філіппін призупинені з 24 грудня до 31 грудня. Всім пасажирам, які були у Великобританії протягом останніх 14 днів безпосередньо перед прибуттям до Філіппін, включаючи транзитних, також тимчасово заборонено в’їзд до країни на той самий період.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразнішим, ніж більш рання форма. Після цього понад 30 країн світу закрили свої кордони з Британією.

Згодом Європейська комісія рекомендувала зняти деякі заборони на транспортне сполучення, накладені країнами ЄС на Велику Британію, давши можливість відновити вантажні перевезення і необхідні поїздки, а людям — повернутися додому. Франція відсьогодні відкрила свої кордони для пасажирів з Англії після блокади через COVID-19.

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