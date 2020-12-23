Филиппины решили запретить авиасообщение с Британией из-за нового штамма COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент Филиппин Родриго Дутерте запретил все полеты из Великобритании до конца года из-за нового штамма COVID-19. Об этом заявил его пресс-секретар Гарри Роке, сообщает Reuters, передает УНН.
По его словам, все рейсы Соединенного Королевства на Филиппины приостановлены с 24 декабря до 31 декабря. Всем пассажирам, которые были в Великобритании в течение последних 14 дней непосредственно перед прибытием в Филиппины, включая транзитных, временно запрещен въезд в страну на тот же период.
Напомним, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма. После этого более 30 стран мира закрыли свои границы с Британией.
Впоследствии Европейская комиссия рекомендовала снять некоторые запреты на транспортное сообщение, наложенные странами ЕС на Великобританию, дав возможность восстановить грузовые перевозки и необходимые поездки, а людям — вернуться домой. Франция с сегодняшнего дня открыла свои границы для пассажиров из Англии после блокады из-за COVID-19.