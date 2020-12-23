Пандемія: у світі на COVID-19 захворіли майже 78 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Станом на ранок середи у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже майже 78 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 77 958 369 людей, з них одужало 43 967 060. Кількість померлих зросла до 1 715 945.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (18 217 390), Індія (10 075 116), Бразилія (7 318 821), Росія (2 878 382), Франція (2 547 577), Велика Британія (2 116 608), Туреччина (2 062 960) та Італія (1 977 370).
У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:
— Іспанія (1 829 903);
— Німеччина (1 556 708);
— Аргентина (1 555 279);
— Колумбія (1 530 593);
— Мексика (1 338 426);
— Польща (1 214 525);
— Іран (1 170 743).
За даними Центра системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, кількість випадків COVID-19 в Україні вже перевищило мільйон — 1 007 627. За останніми даними МОЗ України, в країні було зафіксовано 979 тис. випадків коронавірусу, з них 16 897 — летальні.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (322 589), Бразилії (188 259) та Індії (146 111).
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.