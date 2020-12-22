В Україні вже 979 тис. випадків COVID-19, за добу - 8 513
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 22 грудня зафіксовано вже 979 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 8,5 тисячі, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих за добу значно перевищує кількість захворілих. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"8 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників", - повідомив Степанов.
Також, з його слів, за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 318 осіб;
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- летальних випадків – 232;
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- одужало – 14 020 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 979 506 осіб;
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- одужало – 600 288 осіб;
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- летальних випадків – 16 897;
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- проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях", - зазначив міністр.
Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 102 282 випадки;
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- Вінницька область – 21 145 випадків;
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- Волинська область – 31 138 випадків;
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- Дніпропетровська область – 54 147 випадків;
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- Донецька область – 32 760 випадків;
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- Житомирська область – 36 810 випадків;
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- Закарпатська область – 27 303 випадки;
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- Запорізька область – 48 454 випадки;
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- Івано-Франківська область – 42 090 випадків;
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- Київська область – 54 022 випадки;
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- Кіровоградська область – 7 861 випадок;
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- Луганська область – 8 994 випадки;
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- Львівська область – 57 401 випадок;
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- Миколаївська область – 27 479 випадків;
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- Одеська область – 65 503 випадки;
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- Полтавська область – 32 506 випадків;
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- Рівненська область – 38 920 випадків;
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- Сумська область – 38 321 випадок;
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- Тернопільська область – 32 579 випадків;
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- Харківська область – 65 652 випадки;
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- Херсонська область – 15 973 випадки;
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- Хмельницька область – 36 840 випадків;
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- Черкаська область – 35 413 випадків;
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- Чернівецька область – 38 555 випадків;
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- Чернігівська область – 27 358 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, усього у світі на COVID-19 захворіло 77 342 399 людей, з них одужало 43 586 066. Кількість померлих зросла до 1 701 656.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввела нові карантинні обмеження.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.