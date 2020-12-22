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В Україні вже 979 тис. випадків COVID-19, за добу - 8 513

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 22 грудня зафіксовано вже 979 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 8,5 тисячі, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих за добу значно перевищує кількість захворілих. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

В Україні вже 979 тис. випадків COVID-19, за добу - 8 513

"8 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників", - повідомив Степанов.

Також, з його слів, за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 318 осіб;
  • летальних випадків – 232;
  • одужало – 14 020 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 979 506 осіб;
  • одужало – 600 288 осіб;
  • летальних випадків – 16 897;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях", - зазначив міністр.

Кількість захворювань в регіонах:

  • місто Київ – 102 282 випадки;
  • Вінницька область – 21 145 випадків;
  • Волинська область – 31 138 випадків;
  • Дніпропетровська область – 54 147 випадків;
  • Донецька область – 32 760 випадків;
  • Житомирська область – 36 810 випадків;
  • Закарпатська область – 27 303 випадки;
  • Запорізька область – 48 454 випадки;
  • Івано-Франківська область – 42 090 випадків;
  • Київська область – 54 022 випадки;
  • Кіровоградська область – 7 861 випадок;
  • Луганська область – 8 994 випадки;
  • Львівська область – 57 401 випадок;
  • Миколаївська область – 27 479 випадків;
  • Одеська область – 65 503 випадки;
  • Полтавська область – 32 506 випадків;
  • Рівненська область – 38 920 випадків;
  • Сумська область – 38 321 випадок;
  • Тернопільська область – 32 579 випадків;
  • Харківська область – 65 652 випадки;
  • Херсонська область – 15 973 випадки;
  • Хмельницька область – 36 840 випадків;
  • Черкаська область – 35 413 випадків;
  • Чернівецька область – 38 555 випадків;
  • Чернігівська область – 27 358 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, усього у світі на COVID-19 захворіло 77 342 399 людей, з них одужало 43 586 066. Кількість померлих зросла до 1 701 656.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввела нові карантинні обмеження.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.

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