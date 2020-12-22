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Пандемія: у світі на COVID-19 захворіли понад 77 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Станом на ранок вівторка у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже понад 77,3 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Пандемія: у світі на COVID-19 захворіли понад 77 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 77 342 399 людей, з них одужало 43 586 066. Кількість померлих зросла до 1 701 656.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (18 029 528), Індія (10 055 560), Бразилія (7 263 619), Росія (2 850 042), Франція (2 535 716), Велика Британія (2 079 678), Туреччина (2 043 704) та Італія (1 964 054).

У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:

— Іспанія (1 819 249);

— Аргентина (1 547 138);

— Німеччина (1 534 218);

— Колумбія (1 518 067);

— Мексика (1 325 915);

— Польща (1 207 333);

— Іран (1 164 535).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (319 354), Бразилії (187 291) та Індії (145 810).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні за час пандемії зафіксовано понад 970 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 16 665 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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