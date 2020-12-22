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Пандемия: в мире COVID-19 заболели более 77 млн человек

Киев • УНН

 • 12210 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. По состоянию на утро вторника в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже более 77,3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Пандемия: в мире COVID-19 заболели более 77 млн человек

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 77 342 399 человек, из них выздоровели 43 586 066. Количество умерших возросло до 1 701 656.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (18 029 528), Индия (10 055 560), Бразилия (7 263 619), Россия (2 850 042), Франция (2 535 716), Великобритания (2 079 678), Турция (2 043 704) и Италия (1 964 054).

В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:

— Испания (1 819 249);

— Аргентина (1 547 138);

— Германия (1 534 218);

— Колумбия (1 518 067);

— Мексика (1 325 915);

— Польша (1 207 333);

— Иран (1 164 535).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (319 354), Бразилии (187 291) и Индии (145 810).

Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине за время пандемии зафиксировано более 970 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 16 665 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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