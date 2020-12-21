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В Україні вже 970 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 545

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 21 грудня зафіксовано вже 970 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за неділю, - понад 6,5 тисячі, спадання проти доби раніше, характерне для даних за вихідні. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

В Україні вже 970 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 545

"6 545 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 766 осіб;
  • летальних випадків – 80;
  • одужало – 5 106 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 970 993 особи;
  • одужало – 586 268 осіб;
  • летальних випадків – 16 665;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях", - додав голова МОЗ.

Кількість захворювань у регіонах:

  • місто Київ – 101 123 випадки;
  • Вінницька область – 21 035 випадків;
  • Волинська область – 30 773 випадки;
  • Дніпропетровська область – 53 155 випадків;
  • Донецька область – 32 513 випадків;
  • Житомирська область – 36 774 випадки;
  • Закарпатська область – 27 195 випадків;
  • Запорізька область – 47 789 випадків;
  • Івано-Франківська область – 42 026 випадків;
  • Київська область – 53 463 випадки;
  • Кіровоградська область – 7 817 випадків;
  • Луганська область – 8 900 випадків;
  • Львівська область – 56 953 випадки;
  • Миколаївська область – 27 017 випадків;
  • Одеська область – 64 589 випадків;
  • Полтавська область – 31 961 випадок;
  • Рівненська область – 38 656 випадків;
  • Сумська область – 38 170 випадків;
  • Тернопільська область – 32 498 випадків;
  • Харківська область – 65 414 випадків;
  • Херсонська область – 15 814 випадків;
  • Хмельницька область – 36 814 випадків;
  • Черкаська область – 34 945 випадків;
  • Чернівецька область – 38 363 випадки;
  • Чернігівська область – 27 236 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.

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