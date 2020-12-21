В Україні вже 970 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 545
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 21 грудня зафіксовано вже 970 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за неділю, - понад 6,5 тисячі, спадання проти доби раніше, характерне для даних за вихідні. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"6 545 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 766 осіб;
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- летальних випадків – 80;
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- одужало – 5 106 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 970 993 особи;
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- одужало – 586 268 осіб;
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- летальних випадків – 16 665;
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- проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях", - додав голова МОЗ.
Кількість захворювань у регіонах:
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- місто Київ – 101 123 випадки;
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- Вінницька область – 21 035 випадків;
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- Волинська область – 30 773 випадки;
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- Дніпропетровська область – 53 155 випадків;
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- Донецька область – 32 513 випадків;
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- Житомирська область – 36 774 випадки;
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- Закарпатська область – 27 195 випадків;
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- Запорізька область – 47 789 випадків;
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- Івано-Франківська область – 42 026 випадків;
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- Київська область – 53 463 випадки;
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- Кіровоградська область – 7 817 випадків;
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- Луганська область – 8 900 випадків;
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- Львівська область – 56 953 випадки;
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- Миколаївська область – 27 017 випадків;
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- Одеська область – 64 589 випадків;
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- Полтавська область – 31 961 випадок;
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- Рівненська область – 38 656 випадків;
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- Сумська область – 38 170 випадків;
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- Тернопільська область – 32 498 випадків;
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- Харківська область – 65 414 випадків;
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- Херсонська область – 15 814 випадків;
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- Хмельницька область – 36 814 випадків;
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- Черкаська область – 34 945 випадків;
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- Чернівецька область – 38 363 випадки;
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- Чернігівська область – 27 236 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.