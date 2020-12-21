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В Украине уже 970 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6 545

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Украине на 8:00 21 декабря зафиксировано уже 970 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за воскресенье, - более 6,5 тысячи, падение по сравнению с сутками ранее, характерное для данных за выходные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

В Украине уже 970 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6 545

"6 545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 декабря 2020 года. В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1766 человек;
  • летальных исходов - 80;
  • выздоровели - 5106 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 26 839 (в том числе методом ПЦР - 22 149, методом ИФА - 4690).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 970 993 человека;
  • выздоровели - 586 268 человек;
  • летальных исходов - 16 665;
  • проведение ПЦР-тестов - 5 303 103.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях", - добавил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 101 123 случаи;
  • Винницкая область - 21 035 случаев;
  • Волынская область - 30 773 случая;
  • Днепропетровская область - 53 155 случаев;
  • Донецкая область - 32 513 случаев;
  • Житомирская область - 36 774 случая;
  • Закарпатская область - 27 195 случаев;
  • Запорожская область - 47 789 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 42 026 случаев;
  • Киевская область - 53 463 случаи;
  • Кировоградская область - 7817 случаев;
  • Луганская область - 8900 случаев;
  • Львовская область - 56 953 случая;
  • Николаевская область - 27 017 случаев;
  • Одесская область - 64 589 случаев;
  • Полтавская область - 31 961 случай;
  • Ровенская область - 38 656 случаев;
  • Сумская область - 38 170 случаев;
  • Тернопольская область - 32 498 случаев;
  • Харьковская область - 65 414 случаев;
  • Херсонская область - 15 814 случаев;
  • Хмельницкая область - 36 814 случаев;
  • Черкасская область - 34 945 случаев;
  • Черновицкая область - 38363 случаи;
  • Черниговская область - 27 236 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

p>Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 20-м - по количеству смертей от COVID-19.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.

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