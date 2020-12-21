В Украине уже 970 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6 545
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Украине на 8:00 21 декабря зафиксировано уже 970 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за воскресенье, - более 6,5 тысячи, падение по сравнению с сутками ранее, характерное для данных за выходные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"6 545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 декабря 2020 года. В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1766 человек;
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- летальных исходов - 80;
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- выздоровели - 5106 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 26 839 (в том числе методом ПЦР - 22 149, методом ИФА - 4690).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 970 993 человека;
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- выздоровели - 586 268 человек;
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- летальных исходов - 16 665;
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- проведение ПЦР-тестов - 5 303 103.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях", - добавил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 101 123 случаи;
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- Винницкая область - 21 035 случаев;
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- Волынская область - 30 773 случая;
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- Днепропетровская область - 53 155 случаев;
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- Донецкая область - 32 513 случаев;
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- Житомирская область - 36 774 случая;
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- Закарпатская область - 27 195 случаев;
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- Запорожская область - 47 789 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 42 026 случаев;
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- Киевская область - 53 463 случаи;
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- Кировоградская область - 7817 случаев;
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- Луганская область - 8900 случаев;
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- Львовская область - 56 953 случая;
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- Николаевская область - 27 017 случаев;
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- Одесская область - 64 589 случаев;
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- Полтавская область - 31 961 случай;
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- Ровенская область - 38 656 случаев;
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- Сумская область - 38 170 случаев;
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- Тернопольская область - 32 498 случаев;
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- Харьковская область - 65 414 случаев;
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- Херсонская область - 15 814 случаев;
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- Хмельницкая область - 36 814 случаев;
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- Черкасская область - 34 945 случаев;
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- Черновицкая область - 38363 случаи;
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- Черниговская область - 27 236 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
p>Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 20-м - по количеству смертей от COVID-19.
Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.