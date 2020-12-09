Уряд продовжив режим НС в Україні до 28 лютого

“Ми пропонуємо продовжити відповідний карантин на території України до 28 лютого 2021 року. Крім того, обов’язково продовжити режим надзвичайної ситуації, яка у нас діє, також до 28 лютого. Ті обмеження, які ми пропонуємо, відповідають сьогоднішнім обмеженням “помаранчевої зони”, які діють на території всієї країни, із внесенням змін”, - сказав при цьому голова МОЗ Максим Степанов.

Водночас, з його слів, певне послаблення все ж передбачено новою постановою.

“Що за зміни ми пропонуємо: перше, що стосується прямо зараз, ми пропонуємо продовжити роботу закладів громадського харчування до 23:00, але з забороною проведення розрахункових операцій після 22:00”, - заявив міністр.

Нагадаємо, уряд сьогодні підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.