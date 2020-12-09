Уряд продовжив режим НС в Україні до 28 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Уряд сьогодні підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні, яка, зокрема, передбачає продовження режиму надзвичайної ситуації до 28 лютого, передає кореспондент УНН.
“Ми пропонуємо продовжити відповідний карантин на території України до 28 лютого 2021 року. Крім того, обов’язково продовжити режим надзвичайної ситуації, яка у нас діє, також до 28 лютого. Ті обмеження, які ми пропонуємо, відповідають сьогоднішнім обмеженням “помаранчевої зони”, які діють на території всієї країни, із внесенням змін”, - сказав при цьому голова МОЗ Максим Степанов.
Водночас, з його слів, певне послаблення все ж передбачено новою постановою.
“Що за зміни ми пропонуємо: перше, що стосується прямо зараз, ми пропонуємо продовжити роботу закладів громадського харчування до 23:00, але з забороною проведення розрахункових операцій після 22:00”, - заявив міністр.
Нагадаємо, уряд сьогодні підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.