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Жорсткому карантину – бути: уряд підтримав “локдаун” з 8 січня

Жорсткому карантину – бути: уряд підтримав “локдаун” з 8 січня

Київ • УНН

 • 46864 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Уряд підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“Ми пропонуємо ввести жорсткий карантин, який триватиме з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня, тобто на 16 днів”, - заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зі слів Степанова, крім того, обмеження “помаранчевої зони” на території України пропонується продовжити до 28 лютого 2021 року.

Водночас, зазначив він, у новорічну ніч закладам харчування дозволять працювати до 01:00.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль водночас зауважив, що “держава залишає за собою права запровадити невідкладний карантин”, якщо “цього буде вимагати ситуація і суспільство”.

Постанова була підтримана з одноденним доопрацюванням.

Раніше сьогодні УНН повідомляв, що Уряд планує локдаун у січні і попередньо визначився з датами - з 8 січня на два з половиною тижні.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Зазначимо, на засіданні уряду у середу Шмигаль заявив, що обмеження передбачають, зокрема, заборону роботи кафе, ресторанів, барів крім замовлень на виніс, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес клубів, спортзалів, театрів, а також ТРЦ тощо.

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